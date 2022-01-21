3 стильных и теплых образа с пуховиками, которые вам стоит повторить

В духе аprès-ski

Пока Instagram пестрит снимками с Куршевеля, советуем не терять время и сохранять в отдельный мудборд идеи инфлюенсеров. В своем модном расследовании мы дошли до недр ленты и подытожили: самая модная обувь сезона — забавные дутики, угги и луноходы. Да и трудно найти более подходящую пару к теплой дутой куртке в горах (и за их пределами). Так что этот союз мы дополнили подходящей группой поддержки — базовыми легинсами, ярким джемпером и очками-маской, которые пригодятся и на вечеринках аprès-ski, и в городе.