3 стильных и теплых образа с пуховиками, которые вам стоит повторить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @sonialyson
В духе аprès-ski
Пока Instagram пестрит снимками с Куршевеля, советуем не терять время и сохранять в отдельный мудборд идеи инфлюенсеров. В своем модном расследовании мы дошли до недр ленты и подытожили: самая модная обувь сезона — забавные дутики, угги и луноходы. Да и трудно найти более подходящую пару к теплой дутой куртке в горах (и за их пределами). Так что этот союз мы дополнили подходящей группой поддержки — базовыми легинсами, ярким джемпером и очками-маской, которые пригодятся и на вечеринках аprès-ski, и в городе.
Фото: Instagram @sonialyson / архивы пресс-служб
Идеальная база
Новозеландская модница из Лондона Джесси Буш доказывает, что даже в положении можно носить множество «добеременных» вещей. Трикотажному платью с разрезами мы говорим однозначное «да», а вместе с ним и дутому стеганому пальто oversize. Обратите внимание на оливковый цвет — эта вариация на тему зеленого приживется в вашем гардеробе на все сто. Добавляем пару брутальных челси на тракторной подошве (ими обзавелись многие фэшиониста, и очень давно) и миниатюрную сумку-багет.
Фото: Instagram @wethepeoplestyle / архивы пресс-служб
Яркость — на максимум
Блог инфлюенсера Эмили Синдлев — настоящий гид по цветовым сочетаниям. Фэшиониста не боится экспериментировать с палитрой самых насыщенных оттенков и вам советует. Особенно зимой, когда сохранять вдохновленный настрой не так уж и просто. В одной из самых ожидаемых коллабораций сезона мы присмотрели гиперобъемный пуховик, который дополнили классическими прямыми джинсами из белого денима и фисташковой водолазкой. Просто, но броско!
Фото: Instagram @emilisindlev / архивы пресс-служб
Ранее мы разбирали на практике, как одеться в морозную погоду, чтобы не выглядеть бесформенно. Вдохновляющие образы инфлюенсеров, а также три стильные идеи ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram