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3 стильных и теплых образа с пуховиками, которые вам стоит повторить

Новость неутешительная: в объятиях пуховиков мы, по всей видимости, надолго. Но есть и свои плюсы! Как то, что необъятные куртки и дутые пальто легко приручить, составив с ними бесконечное множество классных сочетаний. Ключевой ингредиент любого модного коктейля, конечно же, база. Поэтому мы скомпоновали сразу три стильных аутфита вокруг того, что точно есть в вашем гардеробе. Рассказываем, как носить пуховики, чтобы выглядеть круто в любой ситуации!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Соня Лайсон

Фото: Instagram @sonialyson

В духе аprès-ski

Пока Instagram пестрит снимками с Куршевеля, советуем не терять время и сохранять в отдельный мудборд идеи инфлюенсеров. В своем модном расследовании мы дошли до недр ленты и подытожили: самая модная обувь сезона — забавные дутики, угги и луноходы. Да и трудно найти более подходящую пару к теплой дутой куртке в горах (и за их пределами). Так что этот союз мы дополнили подходящей группой поддержки — базовыми легинсами, ярким джемпером и очками-маской, которые пригодятся и на вечеринках аprès-ski, и в городе.

1. Легинсы Oysho, 2799 руб. 2. Джемпер Lacoste, цена по запросу. 3. Куртка Studio 29, 16 200 руб. 4. Очки Prada, 34 000 руб. 5. Ботинки Jog Dog, цена по запросу
  1. Легинсы Oysho, 2799 руб. 2. Джемпер Lacoste, цена по запросу. 3. Куртка Studio 29, 16 200 руб. 4. Очки Prada, 34 000 руб. 5. Ботинки Jog Dog, цена по запросу

Фото: Instagram @sonialyson / архивы пресс-служб

Идеальная база

Новозеландская модница из Лондона Джесси Буш доказывает, что даже в положении можно носить множество «добеременных» вещей. Трикотажному платью с разрезами мы говорим однозначное «да», а вместе с ним и дутому стеганому пальто oversize. Обратите внимание на оливковый цвет — эта вариация на тему зеленого приживется в вашем гардеробе на все сто. Добавляем пару брутальных челси на тракторной подошве (ими обзавелись многие фэшиониста, и очень давно) и миниатюрную сумку-багет.

1. Стеганое пальто COS, 14 990 руб. 2. Сумка Pinko, 21 250 руб. 3. Челси Respect, 9299 руб. 4. Платье You Wanna, 9950 руб.
  1. Стеганое пальто COS, 14 990 руб. 2. Сумка Pinko, 21 250 руб. 3. Челси Respect, 9299 руб. 4. Платье You Wanna, 9950 руб.

Фото: Instagram @wethepeoplestyle / архивы пресс-служб

Яркость — на максимум

Блог инфлюенсера Эмили Синдлев — настоящий гид по цветовым сочетаниям. Фэшиониста не боится экспериментировать с палитрой самых насыщенных оттенков и вам советует. Особенно зимой, когда сохранять вдохновленный настрой не так уж и просто. В одной из самых ожидаемых коллабораций сезона мы присмотрели гиперобъемный пуховик, который дополнили классическими прямыми джинсами из белого денима и фисташковой водолазкой. Просто, но броско!

1. Джинсы Levi's, 9089 руб. 2. Водолазка Emka, 2990 руб. 3. Шапка Mankova, 2152 руб. 5. Ботинки UGG, 14 900 руб.
  1. Джинсы Levi's, 9089 руб. 2. Водолазка Emka, 2990 руб. 3. Шапка Mankova, 2152 руб. 5. Ботинки UGG, 14 900 руб.

Фото: Instagram @emilisindlev / архивы пресс-служб

Ранее мы разбирали на практике, как одеться в морозную погоду, чтобы не выглядеть бесформенно. Вдохновляющие образы инфлюенсеров, а также три стильные идеи ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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