3 образа королевы Летиции, которые вам стоит повторить этим летом
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Фото: Globallook
Платье цвета изумруда
В изумрудном платье Maje королева Летиция отправилась в Музей изобразительных искусств Карла V в Гранаде. Для культурной программы — эффектный образ, который ждал своего звездного часа около трех лет. Впервые наряд увидел свет в июле 2019-го, во время визита монаршей четы в Археологический музей в Овьедо, а затем королева блистала в нем в Пальма-де-Майорке. Несколько лет назад платье обошлось Ее Величеству около 13 000 рублей.
Мы же предлагаем присмотреться к ассортименту бюджетных брендов и повторить трюк. Летиция доказала, что активный зеленый сможет подружиться с насыщенной фуксией.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Летний образ с baby blue
Еще один комплект, в котором королева дефилировала далеко не один раз, — приталенное миди-платье с акцентными пуговицами на талии в паре с лодочками Prada. Ее Величество знает наверняка, каким должен был аутфит, если мероприятие под жарким солнцем. Нежному оттенку baby blue вторит клатч Mascaró.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Конфетный розовый
Один из самых ярких образов королевы мир увидел через некоторое время после выхода Кейт Миддлтон в Шотландии. Первые леди будто сговорились и дружно нарядились в конфетный розовый. Летиция решила не отставать и зарифмовала свободное платье длины мидакси с лодочками цвета фуксии.
В нашем фокусе оказалось платье расслабленного силуэта, которое покажет отличную совместимость с остромодными мюли с квадратными мысами. Такой микс менее пышный, чем для официального визита монаршего клана, но от этого не менее элегантный.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Коллега королевы Летиции Джилл Байден не раз попадалась на модных шалостях. В списке — колготки в сетку, кожаные юбки, скинни-джинсы и ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / архивы пресс-служб
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