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3 образа королевы Летиции, которые вам стоит повторить этим летом

Королева Летиция — настоящий адепт осознанного потребления. Некоторые из своих нарядов Ее Величество выгуливает годами, не стесняясь появляться на публике в одном и том же. Монаршая особа поддерживает испанские бренды, независимо от сегмента. В ее арсенале есть и люкс, и масс-маркет — уверяем, одеться, как королева, может каждая! В качестве эксперимента предлагаем повторить сразу три образа супруги Филиппа VI, которые идеально впишутся в жаркую летнюю погоду.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Платье цвета изумруда

В изумрудном платье Maje королева Летиция отправилась в Музей изобразительных искусств Карла V в Гранаде. Для культурной программы — эффектный образ, который ждал своего звездного часа около трех лет. Впервые наряд увидел свет в июле 2019-го, во время визита монаршей четы в Археологический музей в Овьедо, а затем королева блистала в нем в Пальма-де-Майорке. Несколько лет назад платье обошлось Ее Величеству около 13 000 рублей.

Мы же предлагаем присмотреться к ассортименту бюджетных брендов и повторить трюк. Летиция доказала, что активный зеленый сможет подружиться с насыщенной фуксией.

  1. Платье Mango, 6 499 руб. 2. Сумка Zara, 2 299 руб. 3. Туфли Schutz, 13 986 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Летний образ с baby blue

Еще один комплект, в котором королева дефилировала далеко не один раз, — приталенное миди-платье с акцентными пуговицами на талии в паре с лодочками Prada. Ее Величество знает наверняка, каким должен был аутфит, если мероприятие под жарким солнцем. Нежному оттенку baby blue вторит клатч Mascaró.

  1. Платье Akhmadullina Dreams, 8 990 руб. 2. Серьги Caviar Jewellery (poisondrop.ru), 18 000 руб. 3. Сумка Arny Praht, 3 900 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Конфетный розовый

Один из самых ярких образов королевы мир увидел через некоторое время после выхода Кейт Миддлтон в Шотландии. Первые леди будто сговорились и дружно нарядились в конфетный розовый. Летиция решила не отставать и зарифмовала свободное платье длины мидакси с лодочками цвета фуксии.

В нашем фокусе оказалось платье расслабленного силуэта, которое покажет отличную совместимость с остромодными мюли с квадратными мысами. Такой микс менее пышный, чем для официального визита монаршего клана, но от этого не менее элегантный.

  1. Платье H&M, 3 499 руб. 2. Сумка COS, 12 990 руб. 3. Мюли &Other Stories, 7 990 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Коллега королевы Летиции Джилл Байден не раз попадалась на модных шалостях. В списке — колготки в сетку, кожаные юбки, скинни-джинсы и ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / архивы пресс-служб

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