3 образа королевы Летиции, которые вам стоит повторить этим летом

Платье цвета изумруда

В изумрудном платье Maje королева Летиция отправилась в Музей изобразительных искусств Карла V в Гранаде. Для культурной программы — эффектный образ, который ждал своего звездного часа около трех лет. Впервые наряд увидел свет в июле 2019-го, во время визита монаршей четы в Археологический музей в Овьедо, а затем королева блистала в нем в Пальма-де-Майорке. Несколько лет назад платье обошлось Ее Величеству около 13 000 рублей.

Мы же предлагаем присмотреться к ассортименту бюджетных брендов и повторить трюк. Летиция доказала, что активный зеленый сможет подружиться с насыщенной фуксией.