Досрочные нерабочие дни и QR-коды: в Москве вводится новый локдаун
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о новых ограничениях, которые будут действовать в столице с 28 октября по 7 ноября.
«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — отметил глава столицы.
В связи с этим было принято решение ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы на два дня раньше — по всей России они будут действовать с 30 октября.
«В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», — говорится в сообщение мэра.
Учебные заведения тоже временно изменят режим работы: школы и детские сады уйдут на каникулы (за исключением дежурных групп в детских садах), вузы перейдут на дистанционное обучение.
Также приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений. Рестораны могут работать навынос и на доставку.
Массовые, культурные и спортивные мероприятия запрещены. Продолжить работу, однако, могут музеи и театры.
С 8 ноября будет введено обязательное использование QR-кодов, а также обязательное использование средств индивидуальной защиты на мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.
«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче — это хорошие идеи», — подвел итоги Собянин.
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