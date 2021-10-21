Досрочные нерабочие дни и QR-коды: в Москве вводится новый локдаун

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о новых ограничениях, которые будут действовать в столице с 28 октября по 7 ноября.

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — отметил глава столицы.

В связи с этим было принято решение ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы на два дня раньше — по всей России они будут действовать с 30 октября.

«В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», — говорится в сообщение мэра.