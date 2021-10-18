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Будет ярко! 10 стильных и теплых джемперов на все случаи жизни

Без чего невозможно представить модный стратегический набор на осень, так это без джемпера. Конечно, стоит обзавестись парой-тройкой базовых вариантов, а в остальном — дать волю творчеству. Идеи под настроение можно подсмотреть у инфлюенсеров: самые модные девушки Instagram выбирают ультраяркие оттенки. Среди фаворитов — изумрудный, насыщенный оливковый и канареечно-желтый, не говоря о пестрых этно-паттернах. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леони Ханне

Фото: Instagram @leoniehanne

Выбор Passion.ru

Дизайнеры брендов времени тоже зря не теряли: вдохновлялись стилем преппи и униформой элитных колледжей, использовали переработанные материалы и экспериментировали на тему разных цветовых сочетаний. Мы собрали десять классных джемперов, среди которых — и безупречная база, и модели, которые зададут настроение любым образам.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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United Colors of Benetton, 7 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

Цветные джемперы захватили даже сердце Виктории Бекхэм. Дизайнер сделала ставку на цвет и воспользовалась одним из своих любимых приемов — колор-блокингом. Элегантный, но при этом расслабленный образ выстроен вокруг идеальных жгуче-алых палаццо в пол и облегающего джемпера в контрастной гамме. А далее — все в стиле Ви: экстремально высокие шпильки и темные солнцезащитные очки.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Ирина Шейк настоятельно рекомендует пересмотреть сериал «Сплетница», который стал настоящим гидом по стилю преппи. Модель вооружилась джемпером в клетку аргайл, добавила к нему рубашку с плотным воротником-стойкой и пару свободных джинсов. Завершили аутфит брутальные ботинки и классический тренч цвета капучино.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Билли Айлиш любит удивлять своими перевоплощениями из подростка в мешковатой одежде, усыпанной логотипами больших брендов, в прекрасную принцессу. Для стритстайла певица все же предпочитает первое амплуа. А мы позаимствуем у нее идею «веселого» джемпера с рисунком в сочетании с бланковой рубашкой.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Фото: Eastnews

Клаудия Шиффер признается, что составляет образы по принципу функциональности. Топ-модель выбирает одежду, которая одинаково уместна и на вечеринке, и на родительском собрании. Запоминаем идею: конфетно-розовый джемпер в паре с ажурной блузкой. К комплекту добавляем джинсы безупречной посадки и пару казаков.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер

Фото: Instagram @claudiaschiffer

Секрет Кейт Миддлтон раскрыли еще давно: герцогиня выражает себя с помощью цвета. За примером далеко ходить не надо. Недавно монаршая особа отправилась на встречу в Королевских ботанических садах Кью, где обсудила со студентами проекты по спасению планеты от загрязнения. Аутфит на базе зеленого пришелся к месту. Обращаем внимание на оттенки и то, как хорошо подружилось изумрудное пальто Erdem с джемпером близкородственного, но более светлого оттенка.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть серый цвет в осенних образах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб