Будет ярко! 10 стильных и теплых джемперов на все случаи жизни

Секрет Кейт Миддлтон раскрыли еще давно: герцогиня выражает себя с помощью цвета. За примером далеко ходить не надо. Недавно монаршая особа отправилась на встречу в Королевских ботанических садах Кью, где обсудила со студентами проекты по спасению планеты от загрязнения. Аутфит на базе зеленого пришелся к месту. Обращаем внимание на оттенки и то, как хорошо подружилось изумрудное пальто Erdem с джемпером близкородственного, но более светлого оттенка.