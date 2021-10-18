Будет ярко! 10 стильных и теплых джемперов на все случаи жизни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @leoniehanne
Выбор Passion.ru
Дизайнеры брендов времени тоже зря не теряли: вдохновлялись стилем преппи и униформой элитных колледжей, использовали переработанные материалы и экспериментировали на тему разных цветовых сочетаний. Мы собрали десять классных джемперов, среди которых — и безупречная база, и модели, которые зададут настроение любым образам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
Цветные джемперы захватили даже сердце Виктории Бекхэм. Дизайнер сделала ставку на цвет и воспользовалась одним из своих любимых приемов — колор-блокингом. Элегантный, но при этом расслабленный образ выстроен вокруг идеальных жгуче-алых палаццо в пол и облегающего джемпера в контрастной гамме. А далее — все в стиле Ви: экстремально высокие шпильки и темные солнцезащитные очки.
Фото: Globallook
Ирина Шейк настоятельно рекомендует пересмотреть сериал «Сплетница», который стал настоящим гидом по стилю преппи. Модель вооружилась джемпером в клетку аргайл, добавила к нему рубашку с плотным воротником-стойкой и пару свободных джинсов. Завершили аутфит брутальные ботинки и классический тренч цвета капучино.
Фото: Eastnews
Билли Айлиш любит удивлять своими перевоплощениями из подростка в мешковатой одежде, усыпанной логотипами больших брендов, в прекрасную принцессу. Для стритстайла певица все же предпочитает первое амплуа. А мы позаимствуем у нее идею «веселого» джемпера с рисунком в сочетании с бланковой рубашкой.
Фото: Eastnews
Клаудия Шиффер признается, что составляет образы по принципу функциональности. Топ-модель выбирает одежду, которая одинаково уместна и на вечеринке, и на родительском собрании. Запоминаем идею: конфетно-розовый джемпер в паре с ажурной блузкой. К комплекту добавляем джинсы безупречной посадки и пару казаков.
Фото: Instagram @claudiaschiffer
Секрет Кейт Миддлтон раскрыли еще давно: герцогиня выражает себя с помощью цвета. За примером далеко ходить не надо. Недавно монаршая особа отправилась на встречу в Королевских ботанических садах Кью, где обсудила со студентами проекты по спасению планеты от загрязнения. Аутфит на базе зеленого пришелся к месту. Обращаем внимание на оттенки и то, как хорошо подружилось изумрудное пальто Erdem с джемпером близкородственного, но более светлого оттенка.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть серый цвет в осенних образах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб