10 самых эпатажных образов Ольги Бузовой: голосуйте за самый яркий

Особенно ярким был финал 2021 года — уж тут-то Бузова и ее креативная команда разошлись не на шутку. На премьеру фильма «Елки-8» артистка едва смогла войти: помещаться в дверные проемы ей мешал метровый бант на голове. К слову, его отметил даже Всея эпатажа Филипп Киркоров.

Еще один запоминающийся выход — в платье-«облаке» и сапогах-чулках из масс-маркета. Этот образ тут же подвергся критике в Сети, но и без оваций не обошлось. Особенно от мужской половины зрителей, когда Ольга, позируя фотографам, неосмотрительно присела над зеркальным полом в мини.