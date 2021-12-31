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10 самых эпатажных образов Ольги Бузовой: голосуйте за самый яркий

Ольгу Бузову часто критикуют за аутфиты: известные стилисты устраивают певице настоящую модную казнь и обвиняют в экономии на услугах стоящего имиджмейкера. От артистки когда-то ожидали эффекта Ким Кардашьян, которая благодаря самобытным образам и стремлению к экспериментам в сжатые сроки стала главным мировым трендсеттером. Но он не случился. Зато Ольга остается одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова на премьере «Елки-8»

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Особенно ярким был финал 2021 года — уж тут-то Бузова и ее креативная команда разошлись не на шутку. На премьеру фильма «Елки-8» артистка едва смогла войти: помещаться в дверные проемы ей мешал метровый бант на голове. К слову, его отметил даже Всея эпатажа Филипп Киркоров.

Еще один запоминающийся выход — в платье-«облаке» и сапогах-чулках из масс-маркета. Этот образ тут же подвергся критике в Сети, но и без оваций не обошлось. Особенно от мужской половины зрителей, когда Ольга, позируя фотографам, неосмотрительно присела над зеркальным полом в мини.

Звезде все нипочем: и выйти на сцену Кремлевского дворца в ультрамини, и заявиться к любимому в костюме соблазнительной медсестры. Предлагаем выбрать, какой из образов Ольги Бузовой заслуживает статус самого яркого — голосуйте!

Ранее мы рассказывали о модных преступлениях знаменитостей, которых природа не обделила выдающимися формами. Обязательный для изучения и запоминания урок ищите на Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Макс Светский / Instagram @buzova86

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