Запомнить и не повторять: 5 модных преступлений звезд с пышными формами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Меган Маркл: платья не по размеру
Слушание по вопросам модных преступлений открывают сразу два дела Меган Маркл — по традиции самых громких. Осенью Сассексы вернулись к активной общественной жизни и даже выступили с речью на сцене в Нью-Йорке. Говоря о неравенстве, Меган Маркл стояла в белом платье Valentino за 328 000 рублей и сете из украшений Cartier общей стоимостью более 2 миллионов рублей.
К слову, наряд не самый удачный: идея хорошая, но длина явно подвела. Можно только догадываться, какой вид открывался у стоящих под сценой.
Фото: Eastnews
Окончательно распрощавшись с королевскими регалиями, Маркл ступила на земли светские. Теперь-то можно оторваться по полной и надеть самое экстремальное декольте! Что Меган, впрочем, и сделала на гала-концерте в честь Дня ветеранов. В ход пошло алое платье Carolina Herrera с «тесным» лифом, за который на герцогиню посыпалась критика — хейтерам не понравилось, как кожа на груди и спине вышла из берегов.
Келли Брук: «драматичные» топы
Фото: Globallook
Келли Брук выступает за свободу бюста, в чем мы ее полностью поддерживаем. Но не тогда, когда речь идет о «детском» топе из мягкого трикотажа. Вырез каре и пышные рукава-фонарики добавляют объем и делают верх тяжеловесным.
Кортни Лав: шелк
Фото: Globallook
Платья-рубашки и комбинации из тонкого струящегося атласа сейчас на самом гребне модной волны (как и всегда). Нет времени на сложносочиненный образ? Наряд в бельевом стиле всегда придет на помощь!
Одно надо помнить: глянцевый блеск и текстура шелка могут сыграть злую шутку и подчеркнуть то, что не хотелось бы. Альтернативный вариант — плотный атлас, с которым любой ракурс удачный.
Ребел Уилсон: легинсы + балетки
Фото: Globallook
На красных дорожках стилисты стараются для Ребел Уилсон и почти всегда попадают в цель. А вот за пределами светских мероприятий актриса порой претерпевает модные фиаско. Несколько заповедей стоит помнить всем: от XS до XXL. Первое: далеко не все легинсы могут заменить брюки — следует выбирать модели из плотных материалов. Второе: носить их (и джинсы силуэта скинни) в паре с балетками — атавизм 2010-х.
Кристина Агилера: мини + ботфорты
Фото: Eastnews
Вероятно, Кристина Агилера просто бежала в машину после концерта или съемки, а папарацци поймали не самый лучший ее аутфит. Не будем вдаваться в детали, но вердикт трио из объемной толстовки, лакированных ботфортов и колготок в сеточку — безоговорочное «нет».
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews