Запомнить и не повторять: 5 модных преступлений звезд с пышными формами

Меган Маркл: платья не по размеру

Слушание по вопросам модных преступлений открывают сразу два дела Меган Маркл — по традиции самых громких. Осенью Сассексы вернулись к активной общественной жизни и даже выступили с речью на сцене в Нью-Йорке. Говоря о неравенстве, Меган Маркл стояла в белом платье Valentino за 328 000 рублей и сете из украшений Cartier общей стоимостью более 2 миллионов рублей.

К слову, наряд не самый удачный: идея хорошая, но длина явно подвела. Можно только догадываться, какой вид открывался у стоящих под сценой.