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Учимся у звезд: как носить кожу летом, чтобы жарко было только окружающим

Столицу охватила аномальная жара — такая, что хотелось врываться в городские джунгли в одном бикини. Зато селебрити активно выгуливают тотал-луки из кожи и даже не смотрят на столбики термометров. А на коротких дистанциях от климат-контроля в машине до кондиционера в ресторане их ловят папарацци — на стиле и во всеоружии. Смотрим, на какие уловки идут селебрити ради стиля!