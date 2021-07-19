Учимся у звезд: как носить кожу летом, чтобы жарко было только окружающим
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Хейли Бибер
Хейли Бибер отправилась на вечеринку в, пожалуй, самом провокационном платье сезона — кожаной комбинации Magda Butrym с ультрасоблазнительным разрезом сзади и открытой спиной. В дополнение — объемный клатч Pouch от Bottega Veneta (привычный и узнаваемый оттенок зеленого Grass сменил «дикий» зебровый принт). Компенсировали брутальность аутфита минималистичные босоножки на ультратонких ремешках.
Фото: Eastnews
Рианна
Рианна и самые дерзкие детали из кожи неразлучны. Даже летом звезда дефилирует на свидания с A$AP Rocky в объемных дубленках и кожаных пальто с мехом. Выбор логикой объяснить никто не может, но по стилю — вопросов нет. Как и в образе с экстремально короткой лакированной юбкой в паре с кардиганом-«коконом».
Фото: Eastnews
Белла Хадид
Возвращение главных светских событий настолько обрадовало Беллу Хадид, что она решила ни в чем себе не отказывать. Кожаные клеши под кожу рептилии и полное (и явное) отсутствие бра на Неделю высокой моды — легко! Винтажный кутюр Жан-Поля Готье, в котором в 2002-м щеголяла Наоми Кэмпбелл, — пожалуйста!
Фото: Eastnews
Кэти Перри
Кэти Перри успешно примерила роль мамы, но и не забыла главные способы заставить мужчин понервничать. На вечеринку Кендалл Дженнер певица нарядилась в змеиный принт с ног до головы. В главной роли оказалось микроплатье из кожи, надетое поверх клешей в тон от GAUGE81, а к комплекту — остромодная сумка-багет от Celine.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
Ирину Шейк прогнозы погоды не смущают: модель одевается по привычной моде Манхэттена. На лето — укороченная футболка Burberry, пара брутальных кожаных брюк с контрастной строчкой, сумка Olymplia на брутальной цепи (и снова презенты от Риккардо Тиши) и бессменная классика — темные солнцезащитные очки Celine.
Фото: Eastnews
Хайди Клум
Хайди Клум не разлучается не только с молодым супругом Томом Каулитцем, но и с юбками самой опасной длины. Для одного из недавних свиданий супермодель выбрала комбо в духе истинной подружки рокера: кожаная мини-юбка, косуха и легкая блуза нараспашку. В финале — пара лодочек с акцентным принтом — куда без рептилий!
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о звездах, которые отказываются жертвовать стилем и носят объемные зимние вещи, ковбойские сапоги и пуловеры в паре с микрошортами. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!