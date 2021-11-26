Голые щиколотки и отсутствие шапки: вредные привычки, чреватые серьезными заболеваниями

Привычка ходить без шапки

В одном из материалов мы уже рассказывали, что на морозе, если голова непокрыта, человек теряет треть тепла. Переохлаждение может обернуться как минимум неприятными ощущениями. Эта та самая ноющая головная боль. А еще страдают уши. Последние не защищены жировой клетчаткой (только хрящ и кожа) и потому легко могут подвергнуться обморожению. Немало людей рассказывают, что именно привычка ходить зимой без головного убора обернулась отитом, гайморитом, ларингитом, которые стали хроническими. Переохлаждение автоматически снижает защитные силы организма. Головных уборов сегодня множество — на любую голову найдется симпатичный вариант! Так что не экономьте на этом аксессуаре и не успокаивайте себя тем, что передвигаетесь на машине и потому шапка вам не нужна. Простудиться с непокрытой головой легче простого.

А вот что касается менингита, который якобы приобретают любители ходить без шапки, то здесь прямой связи точно нет. Менингит — это воспаление оболочки головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. То есть одного переохлаждения, чтобы его заработать, точно недостаточно, вернее, дело вообще не в этом. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Лучшая среда для ее передачи — теплое тесное помещение. Вот почему терапевты так часто рекомендуют проветривать свое жилище.