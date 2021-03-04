Объект желания 2021: капроновые гольфы, как у школьниц

Замечены они были в новом лукбуке Dries Van Noten вместе с коктейльными платьями, пальто-коконами и классическими костюмами. А целый список идей предоставили Доменико Дольче и Стафано Габбана. Конспектируем: надеваем гольфы даже с самыми дерзкими силуэтными мини. В коллекции бренда они замиксованы с платьями-блейзерами, экстремально короткими юбками и даже велосипедками. Обувь — любая: от босоножек до лодочек акцентных цветов. Главное — выбирать черные гольфы с широкими резинками, чтобы уж точно попасть в тренд. За вдохновением для создания образов рекомендуем обратиться к стилю преппи — образы звезд в помощь!

В тенденциях 2021 года намечается тотальная смена курса: от затейливых микросумок к гигантским баулам. Подробнее о том, как носить и с чем сочетать аксессуары, в которых поместятся все ваши вещи и вы сами, читайте на Passion.ru.