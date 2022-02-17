Пэрис Хилтон — 41 год: самые обсуждаемые образы скандальной блондинки

Сегодня Ники Хилтон (она же Ротшильд) — супруга представителя династии банкиров, примерная мама, ожидающая третьего ребенка. А в 2000-х она щеголяла в микроплатьях по вечеринкам и делала это с тем же азартом, что и ее сестра. Это появление на MTV Movie Awards цитируют по сей день, говоря о тенденциях нулевых. Пэрис появилась с лазурном микротопе и асимметричной мини-юбке ультранизкой посадки. Все атрибуты времени при ней: пирсинг пупка, торчащие стринги в тон образа, босоножки на ультратонких ремешках.

Велюровые костюмы и логомания