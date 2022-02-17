Пэрис Хилтон — 41 год: самые обсуждаемые образы скандальной блондинки
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Фото: Globallook
Крошечное платье в честь 21-летия
Скандальное прошлое Пэрис Хилтон — отдельная история, которую по страницам прессы помнят многие. Девушка не переставала быть центром самых громких разборок, некоторые из которых даже заканчивались в отделении полиции. Жизнь Пэрис в нулевых — одна большая тусовка. Да и кто еще мог праздновать дни рождения неделями, еще и в разных точках мира. Так было, когда мисс Хилтон стукнул 21 год. Наследница отмечала праздник в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.
Для одной из вечеринок звезда выбрала наряд, который стал культовым, — крошечное мерцающее платье с экстремальными разрезами. Спустя 20 лет Пэрис повторит этот выход ни диджей-фесте в Майами. А следом за ней легендарный образ скопирует Кендалл Дженнер для своего 21-летия.
Ничего лишнего
Фото: Eastnews
«Голые» платья всегда были у юной Пэрис Хилтон в почете. Как, например, образ от Roberto Cavalli, который практически не оставил места для фантазии у гостей церемонии MTV VMA в 2004 году. Мерцающий наряд-невидимка едва прикрывал тело и открывал крошечные Т-стринги, которые в 2000-х было принято носить исключительно напоказ.
Стринги напоказ
Фото: Dpa
Сегодня Ники Хилтон (она же Ротшильд) — супруга представителя династии банкиров, примерная мама, ожидающая третьего ребенка. А в 2000-х она щеголяла в микроплатьях по вечеринкам и делала это с тем же азартом, что и ее сестра. Это появление на MTV Movie Awards цитируют по сей день, говоря о тенденциях нулевых. Пэрис появилась с лазурном микротопе и асимметричной мини-юбке ультранизкой посадки. Все атрибуты времени при ней: пирсинг пупка, торчащие стринги в тон образа, босоножки на ультратонких ремешках.
Велюровые костюмы и логомания
Globallook
Globallook
Пэрис Хилтон стала иконой нулевых и сохранила этот статус по сей день. Ким Кардашьян продолжала в том же духе, а потом пошла по пути трендсеттера (спасибо Канье Уэсту и Демне Гвасалии). Этот легендарный выход подруг запомнился надолго: обе — с одинаковыми сумками. Ким призналась, что Пэрис носит аксессуары небрежно, поэтому она забрала у нее серебристую Louis Vuitton и сохранила. Как оказалось, не зря — прошло 20 лет и звезды повторили выход с ними в честь запуска велюровых костюмов бренда Кардашьян.
Ждали долго: свадьба
Eastnews
Eastnews
В 40 лет Пэрис Хилтон обрадовала поклонников новостью о замужестве: в январе 2022-го состоялась ее свадьба с бизнесменом Картером Реумом. Этого события мир ждал долго: на безымянном пальце звезды то и дело появлялись бриллианты всех мастей, но до дела так и не доходило. Зато теперь все получилось, и для долгожданного торжества Пэрис выбрала сразу шесть платьев. Самые запоминающиеся — пышное Oscar de la Renta, в котором невеста давала клятвы жениху, и розовая пачка Alice + Olivia — в духе Хилтон.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages / Dpa