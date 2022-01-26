Младшая сестра Пэрис Хилтон станет мамой в третий раз

Напомним, что наследники двух самых богетейших династий мира 38-летняя дизайнер Ники и 37-летний банкир Джеймс Ротшильд познакомились в 2011 году на свадьбе Петры Экклстоун и Джеймса Станта. Спустя 3 года пара объявила о помолвке. Кольцо, которое жених подарил своей невесте стоило 1,6 миллиона долларов и в нем был бриллиант весом восемь каратов. Ники и Джеймс сыграли свадьбы 11 июля 2015 года в оранжерее Кенсингтонского дворца в Лондоне. В 2016 году у пары родилась дочь Лили Грейс, а через год на свет появилась Тедди Мэрилин.

Ники до этого уже была замужем за бизнесменом Тоддом Мейстером, но их союз продлился всего три месяца.