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От золотых мини-платьев до лаконичных макси: как менялся стиль Джессики Альбы с 2000-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2005 г.

Фото: Globallook

Американская актриса, бизнесвумен и мама троих детей Джессика Альба не изменяет элегантным образам — по всей видимости, эту установку она приняла еще 20 лет назад. Звезда триллеров без ума от платьев разной длины и запредельных шпилек — образов с ними за время становления и развития ее карьеры не счесть. О том, какой был стиль актрисы в начале 2000-х и как он менялся, рассказывает Passion.ru.

2001 – 2006 гг.

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2001 г.

Фото: Eastnews

Стиль Джессики в этот период вобрал тенденции эпохи нулевых, но не переступил грань одного из самых неоднозначных периодов истории моды. В ее гардеробе нашлось место комплектам из микротопов и юбок миди, брюкам-клеш ультранизкой посадки и укороченным рубашкам, непременно расстегнутым на первые несколько пуговиц. Предпочтение — базовой палитре во главе с черным и белым.

2007 – 2011 гг.

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2007 г.

Фото: Globallook

На стройной фигуре звезды одинаково стильно смотрятся и золотистые платья мини, и объемные юбки-баллоны, и эффектные макси консервативных оттенков. С середины нулевых Альба часто экспериментирует с цветом, даже делает ставку на конфетные розовые оттенки, замиксованные с глянцевой текстурой шелка, электрический синий, насыщенный бордовый и ультрафиолет.

2012 – 2014 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Силуэтные платья без бретелей и с фигурными декольте определенно стали визитной карточкой актрисы. А вместе с ними — яркие мини и комплекты с микротопами и юбками. Выверенная тактика Джессики для красной дорожки — струящийся шелк, немного блеска и акцент на безупречные формы.

2015 – 2018 гг.

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2015 г.

Фото: Globallook

Излюбленную черно-белую гамму звезда миксует в любых пропорциях и всегда получает отличный результат. Альба ставит знак равенства между нарядами на основе классических брюк и платьев в пол — и выглядит в них одинаково эффектно. Главное — подчеркнутый силуэт и правильные аксессуары. В случае Джессики это всегда микроскопические вечерние сумки и лаконичные лодочки на высоких шпильках.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Образы актрисы на светских мероприятиях стали еще романтичнее: к воздушным тканям присоединились пастельные цвета, легкие перья и кружево. Но настоящий «класс» Альба показала на церемонии «Оскара» в 2020 году, когда появилась в облегающем платье с нескромным фигурным декольте, щедро усыпанном серебристыми блестками.

Ранее мы рассказывали о стиле Пенелопы Крус, которая перешла от лаконичных платьев и классики в пользу ярких нарядов с многочисленными оборками и пышными воланами. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Dpa, Globallook, Eastnews

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