От золотых мини-платьев до лаконичных макси: как менялся стиль Джессики Альбы с 2000-х годов и до наших дней

Американская актриса, бизнесвумен и мама троих детей Джессика Альба не изменяет элегантным образам — по всей видимости, эту установку она приняла еще 20 лет назад. Звезда триллеров без ума от платьев разной длины и запредельных шпилек — образов с ними за время становления и развития ее карьеры не счесть. О том, какой был стиль актрисы в начале 2000-х и как он менялся, рассказывает Passion.ru.