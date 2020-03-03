От золотых мини-платьев до лаконичных макси: как менялся стиль Джессики Альбы с 2000-х годов и до наших дней
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Фото: Globallook
2001 – 2006 гг.
Фото: Eastnews
Стиль Джессики в этот период вобрал тенденции эпохи нулевых, но не переступил грань одного из самых неоднозначных периодов истории моды. В ее гардеробе нашлось место комплектам из микротопов и юбок миди, брюкам-клеш ультранизкой посадки и укороченным рубашкам, непременно расстегнутым на первые несколько пуговиц. Предпочтение — базовой палитре во главе с черным и белым.
2007 – 2011 гг.
Фото: Globallook
На стройной фигуре звезды одинаково стильно смотрятся и золотистые платья мини, и объемные юбки-баллоны, и эффектные макси консервативных оттенков. С середины нулевых Альба часто экспериментирует с цветом, даже делает ставку на конфетные розовые оттенки, замиксованные с глянцевой текстурой шелка, электрический синий, насыщенный бордовый и ультрафиолет.
2012 – 2014 гг.
Фото: Globallook
Силуэтные платья без бретелей и с фигурными декольте определенно стали визитной карточкой актрисы. А вместе с ними — яркие мини и комплекты с микротопами и юбками. Выверенная тактика Джессики для красной дорожки — струящийся шелк, немного блеска и акцент на безупречные формы.
2015 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Излюбленную черно-белую гамму звезда миксует в любых пропорциях и всегда получает отличный результат. Альба ставит знак равенства между нарядами на основе классических брюк и платьев в пол — и выглядит в них одинаково эффектно. Главное — подчеркнутый силуэт и правильные аксессуары. В случае Джессики это всегда микроскопические вечерние сумки и лаконичные лодочки на высоких шпильках.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Образы актрисы на светских мероприятиях стали еще романтичнее: к воздушным тканям присоединились пастельные цвета, легкие перья и кружево. Но настоящий «класс» Альба показала на церемонии «Оскара» в 2020 году, когда появилась в облегающем платье с нескромным фигурным декольте, щедро усыпанном серебристыми блестками.
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Фото: Dpa, Globallook, Eastnews
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