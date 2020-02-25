### 2000 – 2005 гг. Один из фаворитов в палитре образов Крус – кипенно-белый цвет, который абсолютно выигрышно контрастирует с золотистым тоном кожи актрисы. Звезда вооружается шелковыми комбинациями в духе эпохи нулевых, смело подчеркивает декольте и уж точно не боится акцентных принтов: от классического горошка до флористических абстракций.### 2006 – 2010 гг. Строгие брючные костюмы и платья-макси существуют в арсенале Пенелопы в равных условиях. Актриса одинаково эффектно выглядит как в брючных двойках в нюдовой гамме, так и в силуэтных вечерних платьях базовых оттенков. Хотя находит место и для экспериментов, добавляя в свои образы насыщенные краски – электрический синий, пламенно-алый, бордо.### 2011 – 2015 гг. От лаконичных фасонов и минимализма Крус переходит к «тяжелой артиллерии» вечернего гардероба, играя с обилием воланов, пышным фатином, полупрозрачным кружевом и сеткой. Правда, почти всегда выбирает сдержанные оттенки – белый, зефирно-розовый, небесно-голубой, шампань и, конечно же, классика в черном.### 2016 – 2018 гг. И снова игра на контрастах, в которой Пенелопа часто делает ставку на черный цвет. И она никогда не проигрывает! Особенно в союзе с дерзкой прозрачной сеткой, фигурными декольте и экстремальными разрезами от бедра. Крус предпочитает не скрывать фигуру под сложносочиненным кроем, а наоборот – демонстрировать ее со всех сторон.### 2019 – 2020 гг. Увлечение актрисы многоярусными платьями прослеживается в ее выходах на красную дорожку. По всей видимости, звезда молниеносно уловила тренд на многослойность и гиперобъем, обращаясь к моде времен мадам де Помпадур и Марии-Антуанетты. Миниатюрная Крус буквально утопает в фатине и обилии «драматичных» воланов, при этом выглядит гармонично даже в самых неординарных нарядах. Единую для себя тактику выработала и оскароносная актриса Рене Зеллвеггер, которая чаще всегда выбирает пышные платья-«русалки» для своих выходов. О том, как менялся стиль звезды, читайте на Passion.ru. Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, DpaПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!