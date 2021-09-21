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От трикотажных до бохо-шика: 10 стильных платьев для прохладной осени

Сентябрь в столице был лишен романтики бабьего лета, и даже тренчи не успели насладиться своим звездным часом — погода больше располагает укутаться в шерстяное пальто и даже дутую куртку. Ставки на джинсы и трикотажные костюмы расслабленных силуэтов совершаются охотнее, чем на платья, а зря. Мы провели ревизию и выбрали 10 моделей на все случаи жизни — для офиса, свиданий и вечерних встреч, плавно переходящих на танцпол. Обязательно к включению в wish-лист!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Выбор Passion.ru

С фактурным трикотажем конкурировать непросто — с ним любой лаконичный «футляр» превращается в самый удобный. Остромодные модели сезона — платья-поло, а также те, что подчеркивают фигуру с самых выгодных ракурсов. В нашей десятке фаворитов — сразу несколько вариаций на тему трикотажа, принтованные миди-платья и ультрадерзкие, с вау-эффектом. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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H&M, 1 699 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

О трикотаже было сказано немало — пора переходить от теории к практике. Силуэтные платья в рубчик обожает Роузи Хантингтон-Уайтли. Выглядят они эффектно и с мюли летом, и с брутальными сапогами зимой. А главное — идеально подстраиваются под любые изменения в теле (даже самые интересные).

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Тина Кунаки доказала, что гиперобъемная толстовка, будто позаимствованная у бойфренда, — это и теплое пальто, и лучшая база для спортшик-образов, и идеальное платье. Возлюбленная Венсана Касселя носит модный гибрид с бейсболкой и футуристичными ботильонами на фигурных каблуках — и вам советует.

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: Globallook

Образы Клаудии Шиффер — отличный референс для осенних миксов в стиле бохо. Супермодель выбирает полупрозрачное миди-платье, а чтобы не заскучать от консервативного черного цвета добавляет «хищные» паттерны. С таким же успехом пару сапог с тиснением под кожу рептилии могут заменить эффектные казаки, снова бьющие все рекорды популярности в этом сезоне.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер

Фото: Instagram @claudiaschiffer

За инструкциями по применению миди-платьев в винтажный горошек (и не только) обращайтесь к парижанкам. Например, Жанна Дамас носит их вместе с лаконичными сапогами в тон (обратите внимание на модели с широкими голенищами и на блочных каблуках), классическим тренчем и плетеным шоппером, которому, как оказалось, вполне легко можно найти место в осенних аутфитах.

Жанна Дамас / Instagram @jeannedamas

Ранее мы рассказывали, как одеться на свидание, чтобы заставить его сердце биться чаще. Подробное руководство к действию — в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб