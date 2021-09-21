От трикотажных до бохо-шика: 10 стильных платьев для прохладной осени
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Фото: Instagram @rosiehw
Выбор Passion.ru
С фактурным трикотажем конкурировать непросто — с ним любой лаконичный «футляр» превращается в самый удобный. Остромодные модели сезона — платья-поло, а также те, что подчеркивают фигуру с самых выгодных ракурсов. В нашей десятке фаворитов — сразу несколько вариаций на тему трикотажа, принтованные миди-платья и ультрадерзкие, с вау-эффектом. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
О трикотаже было сказано немало — пора переходить от теории к практике. Силуэтные платья в рубчик обожает Роузи Хантингтон-Уайтли. Выглядят они эффектно и с мюли летом, и с брутальными сапогами зимой. А главное — идеально подстраиваются под любые изменения в теле (даже самые интересные).
Фото: Instagram @rosiehw
Тина Кунаки доказала, что гиперобъемная толстовка, будто позаимствованная у бойфренда, — это и теплое пальто, и лучшая база для спортшик-образов, и идеальное платье. Возлюбленная Венсана Касселя носит модный гибрид с бейсболкой и футуристичными ботильонами на фигурных каблуках — и вам советует.
Фото: Globallook
Образы Клаудии Шиффер — отличный референс для осенних миксов в стиле бохо. Супермодель выбирает полупрозрачное миди-платье, а чтобы не заскучать от консервативного черного цвета добавляет «хищные» паттерны. С таким же успехом пару сапог с тиснением под кожу рептилии могут заменить эффектные казаки, снова бьющие все рекорды популярности в этом сезоне.
Фото: Instagram @claudiaschiffer
За инструкциями по применению миди-платьев в винтажный горошек (и не только) обращайтесь к парижанкам. Например, Жанна Дамас носит их вместе с лаконичными сапогами в тон (обратите внимание на модели с широкими голенищами и на блочных каблуках), классическим тренчем и плетеным шоппером, которому, как оказалось, вполне легко можно найти место в осенних аутфитах.
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб