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От трикотажных до бохо-шика: 10 стильных платьев для прохладной осени

Сентябрь в столице был лишен романтики бабьего лета, и даже тренчи не успели насладиться своим звездным часом — погода больше располагает укутаться в шерстяное пальто и даже дутую куртку. Ставки на джинсы и трикотажные костюмы расслабленных силуэтов совершаются охотнее, чем на платья, а зря. Мы провели ревизию и выбрали 10 моделей на все случаи жизни — для офиса, свиданий и вечерних встреч, плавно переходящих на танцпол. Обязательно к включению в wish-лист!