От струящихся атласных до дерзких мини: 8 модных юбок на теплый сезон
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Сафари и милитари
Вспоминаем прямые юбки длины миди и мидакси, которые носила героиня сериала «Друзья» Фиби Буффе. Кстати, рифмовала она их с актуальными клогами брутальных силуэтов. Трюк однозначно стоит повторить!
Советуем присмотреться к моделям, которые выгодно подчеркивают линию талии и изгибы бедер, а вместе с тем обратить внимание на базовые цвета. Классика сафари и родственного ему милитари — все оттенки песочного, хаки и горький шоколад.
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Мини и микро
Пожалуй, самым спорным трендом являются микроюбки, которые вернулись из 2000-х с легкой подачи Миуччи Прады. Ультракороткие модели Miu Miu, привлекающие максимум внимание к прессу и стройным ногам, не обсудил только ленивый.
Предлагаем перейти от теории к практике, показав результаты еженедельных тренировок! Выбирайте по принципу «лучше меньше да лучше» и носите с «плечистыми» блейзерами и бланковыми рубашками.
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Атлас
Эстетика девяностых продолжает править бал, несмотря на тотальное господство гламура нулевых в текущем сезоне. Атласная юбка длины миди, пожалуй, самая выгодная инвестиция в летний гардероб. Как показывает практика, она не покинет топ трендов в ближайшее время, а главное — покажет отличную совместимость с любой одеждой и обувью. Попробуйте замиксовать ее с кожаными вьетнамками на массивной подошве, бра-топом и гиперобъемным блейзером — все самое стильное просто!
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Архивы пресс-служб
Разрезы и вырезы
Глубина вырезов этой весной зашкаливает: чем они замысловатее, тем круче. Если дресс-код обязывает, обратите внимание на классические прямые юбки, дополненные разрезами спереди или сбоку от бедра. Такой прием сделает даже самую консервативную вещь ультрадерзкой — берите на карандаш!
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Ранее мы обсуждали самые модные брюки сезона, и этот статус надежно закрепил за собой фасон карго. Несколько десятилетий назад их облюбовали иконы стиля нулевых, а сегодня самые модные девушки полюбили их с двойной силой. Где купить карго и как их носить — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / архивы пресс-служб