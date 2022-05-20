От струящихся атласных до дерзких мини: 8 модных юбок на теплый сезон

Мини и микро

Пожалуй, самым спорным трендом являются микроюбки, которые вернулись из 2000-х с легкой подачи Миуччи Прады. Ультракороткие модели Miu Miu, привлекающие максимум внимание к прессу и стройным ногам, не обсудил только ленивый.

Предлагаем перейти от теории к практике, показав результаты еженедельных тренировок! Выбирайте по принципу «лучше меньше да лучше» и носите с «плечистыми» блейзерами и бланковыми рубашками.