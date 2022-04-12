Пресс напоказ и еще 5 дерзких трендов, вернувшихся из нулевых
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Микроюбки
Кажется, кроп-рубашки и микроюбки Miu Miu, максимально оголяющие живот и ноги, обсудили и примерили в прямом смысле все. Что поделать — тренд. Решиться на такую длину сможет не каждая, зато мотивации тенденция даст сполна. Внимание, определенно, приковано к прессу, и теплый сезон в скором времени покажет, кто упражнялся с гантелями, а кто с пончиками.
Фото: Globallook
Короткие топы и джинсы на бедрах
Продолжая тему талии и косых мышц, напомним, что короткий верх в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Уже давно его поддерживает Эмили Ратаковски, которая миксует пин-топ The Attico и спадающие на бедра джинсы, будто позаимствованные в гардеробе мужа.
Фото: Eastnews
Акцентные ремни
Последние коллекции Blumarine — отличный гид, объясняющий, как применять тенденции 2000-х в современной модной практике. Вдогонку к шортам и юбкам формата «микро» и джинсам низкой посадки ловите широкие ремни с акцентными пряжками. Многие поймают теплое ностальгическое чувство по временам, когда велась охота на усыпанных стразами бабочек и логотипы модных брендов.
Dpa
Dpa
Экстремальные разрезы
Платья с разрезами не прощаются с нами и в этом сезоне, а, наоборот, оставляют все меньше места для фантазии. Один из самых нескромных вариантов показала Леони Ханне перед показом Balmain: инфлюэнсер вышла в жгуче-алом платье, в котором одна сторона соответствует стилю образцовой леди, а вторая — дерзкой бунтарке. Для справки: нижнее белье покинуло чат!
Фото: Globallook
Кардиган на голое тело
Кардиганы на голое тело — взрывной тренд последних сезонов. Самые модные девушки носят укороченные варианты, застегивая их на одну пуговицу, а также трикотажные пин-топы, которые едва держатся на крошечной застежке. За самую рискованную вещь благодарим Симона Порта Жакмюса, который полностью перевернул представление об этом базовом предмете гардероба.
Фото: Eastnews
Белье напоказ
Стилисты давно призывают не откладывать красивое белье для особых случаев. Солидарны с ними и дизайнеры, которые заявляют, что интригующие кружева стоит носить исключительно напоказ. Например, как это делает Ирина Шейк: модель отправилась на прогулку с дочкой в комбинезоне Burberry нараспашку и продемонстрировала черное бра всему Манхэттену.
Фото: Eastnews
Мы присмотрели несколько российских брендов нижнего белья, у которых можно выбрать комплекты для дома, свиданий и не только. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook