Пресс напоказ и еще 5 дерзких трендов, вернувшихся из нулевых

Микроюбки

Кажется, кроп-рубашки и микроюбки Miu Miu, максимально оголяющие живот и ноги, обсудили и примерили в прямом смысле все. Что поделать — тренд. Решиться на такую длину сможет не каждая, зато мотивации тенденция даст сполна. Внимание, определенно, приковано к прессу, и теплый сезон в скором времени покажет, кто упражнялся с гантелями, а кто с пончиками.