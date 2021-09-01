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Где купить модные казаки и как их носить — учимся у Анны Заворотнюк и других

Не так давно образ подружки ковбоя примеряла для обложки глянца Бейонсе и тем самым намекнула, что пару фильмов в жанре вестерн все же стоит пересмотреть для вдохновения. Если наряжаться в ковбойские чапы и прятать за спиной лассо — не для вас, советуем обратить внимание на сапоги-казаки. Спойлер: в этом сезоне они снова самые модные.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Анне Заворотнюк, например, приглянулась модель из замши с бахромой и металлическими мысами. Блогер показала удачное сочетание с брутальной рубашкой из денима и летящим мини-платьем с цветочным принтом. В арсенале Анастасии Решетовой есть определенные фавориты — высокие казаки Tom Ford с тиснением под кожу рептилии, которые она миксует с черным микроплатьем. Не покидает ковбойский стиль и образы Клаудии Шиффер: модель настолько прочно закрепила за собой детали бохо и сапоги хозяйки ранчо, что без них ее представить уже трудно. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Casadei, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали 5 актуальных пар и настоятельно рекомендуем взять под прицел модели с типичным для ковбойских сапог скошенным каблуком и широкими голенищами. Короткие казаки тоже на гребне модной волны — экспериментируйте с текстурами и формами.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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