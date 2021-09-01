Где купить модные казаки и как их носить — учимся у Анны Заворотнюк и других
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Анне Заворотнюк, например, приглянулась модель из замши с бахромой и металлическими мысами. Блогер показала удачное сочетание с брутальной рубашкой из денима и летящим мини-платьем с цветочным принтом. В арсенале Анастасии Решетовой есть определенные фавориты — высокие казаки Tom Ford с тиснением под кожу рептилии, которые она миксует с черным микроплатьем. Не покидает ковбойский стиль и образы Клаудии Шиффер: модель настолько прочно закрепила за собой детали бохо и сапоги хозяйки ранчо, что без них ее представить уже трудно. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали 5 актуальных пар и настоятельно рекомендуем взять под прицел модели с типичным для ковбойских сапог скошенным каблуком и широкими голенищами. Короткие казаки тоже на гребне модной волны — экспериментируйте с текстурами и формами.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram