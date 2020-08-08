Хадид, Алсу, Нюша и другие эффектные звездные красотки в платьях-комбинациях: фото

Платье-комбинация является одним из самых эффектных и соблазнительных предметов женской одежды. В похожих на нижнее белье невесомых нарядах на тонких бретельках из струящихся тканей девушки выглядят особенно нежными, хрупкими и притягательными. Предлагаем посмотреть, как носят комбинации знаменитости.