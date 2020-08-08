Хадид, Алсу, Нюша и другие эффектные звездные красотки в платьях-комбинациях: фото
Фото: Eastnews
Любительница смелых нарядов Белла Хадид любит демонстрировать себя во всей красе в очень дерзких образах. К примеру, на Каннском кинофестивале модель появилась в эффектном красном платье-комбинации с глубоким декольте, обнаженной спиной и экстремально высоким разрезом.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алсу, напротив, показала, что и в комбинации можно выглядеть очень скромно. На динное белое шелковое платье на тонких бретельках певица накинула легкий летний плащ.
Фото: Instagram Нюши
Нюша выбрала для выступлений и съемок дерзкое, очень короткое платье-комбинацию из блестящей ткани.
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
Хейли Болдуин продемонстрировала, что платье-комбинация может быть шикарным вечерним нарядом.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Кристина Орбакайте очень выгодно подчеркнула свою хрупкую фигуру расшитым пайетками платьем с полупрозрачным верхом и тонкими бретельками.
Больше знаменитостей в платьях-комбинациях — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, getty, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!