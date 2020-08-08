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Хадид, Алсу, Нюша и другие эффектные звездные красотки в платьях-комбинациях: фото

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Белла Хадид

Фото: Eastnews

Платье-комбинация является одним из самых эффектных и соблазнительных предметов женской одежды. В похожих на нижнее белье невесомых нарядах на тонких бретельках из струящихся тканей девушки выглядят особенно нежными, хрупкими и притягательными. Предлагаем посмотреть, как носят комбинации знаменитости.

Любительница смелых нарядов Белла Хадид любит демонстрировать себя во всей красе в очень дерзких образах. К примеру, на Каннском кинофестивале модель появилась в эффектном красном платье-комбинации с глубоким декольте, обнаженной спиной и экстремально высоким разрезом.

Алсу

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Алсу, напротив, показала, что и в комбинации можно выглядеть очень скромно. На динное белое шелковое платье на тонких бретельках певица накинула легкий летний плащ.

Нюша

Фото: Instagram Нюши

Нюша выбрала для выступлений и съемок дерзкое, очень короткое платье-комбинацию из блестящей ткани.

Хейли Болдуин

Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz

Хейли Болдуин продемонстрировала, что платье-комбинация может быть шикарным вечерним нарядом.

Кристина Орбакайте

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Кристина Орбакайте очень выгодно подчеркнула свою хрупкую фигуру расшитым пайетками платьем с полупрозрачным верхом и тонкими бретельками.

Больше знаменитостей в платьях-комбинациях — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, getty, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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