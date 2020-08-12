От дерзких мини-платьев до нарядов с перьями: как менялся стиль Молли Симс с 2000-х годов и до наших дней

Тенденция прошлых лет переходит и в новые образы. На церемонии «Оскар» в 2019 году Симс появилась в эффектном силуэтном платье-кольчуге с лифом, похожим на доспехи воина. В 2020-м — в многослойном платье с интригующим разрезом от бедра и привлекающим внимание декольте. На «Золотом глобусе» модель снова решила сиять, и сделала это с помощью макси-платья с бюстье и драматичными воланами. От скромного стиля начала 2000-х осталось мало, а новая Молли Симс продолжает завоевывать сердца поклонников.

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