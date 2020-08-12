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От дерзких мини-платьев до нарядов с перьями: как менялся стиль Молли Симс с 2000-х годов и до наших дней

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2002 г.

Фото: Eastnews

Американская топ-модель Молли Симс, будто нашедшая рецепт эликсира вечной молодости, даст фору кому угодно. Звезда активно ведет свой блог, редко пропускает светские мероприятия и продолжает выбирать для них самые эффектные образы. Актрису часто можно увидеть в облегающих платьях самой опасной длины, а в ее Instagram постоянно появляются фото в дерзких бикини. Подчеркнем, что Симс — мама троих детей, двоих она родила после 40 лет. Секрет — в активном образе жизни и регулярных тренировках на свежем воздухе и в спортзале, которыми она мотивирует фанатов. Рассказываем, как менялся стиль Молли в последние 20 лет.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: GettyImages

Симс редко поддавалась бунтарским веяниям моды нулевых, делая ставку на элегантность и лаконичные формы. При этом модель постоянно кокетничает с поклонниками, демонстрируя бесконечные ноги в маленьких черных платьях или блистая в пламенно-красных нарядах без бретелей. Звезда зачастую выбирает «чистые» базовые цвета, играет на контрасте черного и белого, при этом не боится экспериментов с цветом и принтом.

2006 – 2011 гг.

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2006 г.

Фото: Eastnews

Платья цвета металлик — частые гости в гардеробе актрисы, которые сопровождают ее на красной дорожке. Так было на вечеринке Института костюма в Нью-Йорке в 2006 году, на премьере фильма «Всегда говори "да"» в 2008-м и на фестивале искусства и кино в 2010-м. Последний выход был определенно с эффектом «вау»: на мероприятии Молли в буквальном смысле блеснула в экстремально коротком платье, расшитом золотыми пайетками.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Этот период наполнил жизнь Симс сразу двумя радостными событиями — в 2012 году модель родила первенца, сына Брукса, а в 2015 — дочь Скарлетт. Беременность модели определенно к лицу, и она ее не скрывала. Звезда сияла на красной дорожке в свободных платьях из струящегося шифона, смело применяла прилегающие силуэты и украшала образы главным аксессуаром — счастливой улыбкой. Фигуре Молли после родов остается только позавидовать.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Молли Симс переходит на сторону яркого, порой даже эпатажного стиля. Актриса уверенно щеголяет на максимально высоких шпильках, демонстрирует ноги в облегающих платьях «опасной» длины, применяет провокационные приемы во главе с нескромными декольте и прозрачными тканями. В ход идет все самое дерзкое: мерцающие пайетки, пышные перья, россыпи кристаллов и увесистые бриллианты.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Тенденция прошлых лет переходит и в новые образы. На церемонии «Оскар» в 2019 году Симс появилась в эффектном силуэтном платье-кольчуге с лифом, похожим на доспехи воина. В 2020-м — в многослойном платье с интригующим разрезом от бедра и привлекающим внимание декольте. На «Золотом глобусе» модель снова решила сиять, и сделала это с помощью макси-платья с бюстье и драматичными воланами. От скромного стиля начала 2000-х осталось мало, а новая Молли Симс продолжает завоевывать сердца поклонников.

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Фото: GettyImages, Globallook, Dpa, Eastnews

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