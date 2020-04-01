От мужских босоножек на шпильке до арт-объектов на подиуме: самые эпатажные тренды весна-лето 2020
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Музейные экспонаты на подиуме
Фото: Vogue.com
Музейные экспонаты нашли свое воплощение в коллекциях дизайнеров, превратившись в коктейльные платья и эпатажные аксессуары. Так, модный дом Moschino создал наряды по мотивам творчества Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марселя Дюшана, а Marc Jacobs передал настоящее авангардное безумие. К истории древности обратился Рик Оуэнс, водрузив на головы моделей короны египетских правителей.
Мужчины на шпильках
Фото: Vogue.com
Тьери Мюглер решил полностью стереть гендерные границы моды, предложив мужчинам дополнять свободные костюмы и классические босоножками на шпильке. Еще одно дерзкое заявление в адрес мужского стиля — педикюр в нюдовых тонах на пальцах каждого манекенщика.
Бра вместо блузок
Фото: Vogue.com
Нижнее белье уже давно заявило свои права на роль самостоятельной детали гардероба. Сейчас, когда по всему миру установлены карантинные меры, эксперты беспокоятся, что женщины откажутся от бюстгальтеров ради удобства дома. Что ж, дизайнеры предложили свое решение проблемы — носить бра вместо блузок, топов и футболок.
Брюки-трансформеры
Фото: Vogue.com
Брюки, которые превращаются в элегантные шорты, как у героя фильма «Бриллиантовая рука», захватили подиум. Одна половина — классические, слегка зауженные книзу брюки из шелка, другая — ультракороткие шорты. Отличная партия для тех, кому трудно определиться с тем, что надеть.
Босоножки на носки
Фото: Vogue.com
Через насмешки к модной славе — такой путь прошла странная привычка носить носки под открытую обувь. Теперь цветные капроновые гольфы и плотные носки с рисунками стали верными союзниками мюли на шпильке и сланцев в борьбе за самые эффектные выходы.
Сумки на запястьях
Фото: Vogue.com
Микросумки заслужили бурю оваций и оглушительный успех еще в прошлом году, когда мы носили их через плечо, на шее и в руках. Новым взглядом эти крошечные аксессуары окинул бренд Dolce & Gabbana, предложив носить их на запястье вместо браслетов.
Без каких тенденций весна-лето 2020 не обойтись? Читайте в модной инструкции Passion.ru!
Фото: Vogue.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!