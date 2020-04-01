passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От мужских босоножек на шпильке до арт-объектов на подиуме: самые эпатажные тренды весна-лето 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Moschino

Фото: Vogue.com

Многие из трендов весна-лето 2020 мы уже взяли на карандаш и даже успели применить на практике. Но остались среди них и те, которые привлекли наше внимание особенно. Среди дизайнерских идей для смелых оказались брюки-трансформеры, микросумки, которые теперь носят вместо браслетов, платья, напоминающие музейные экспонаты. О самых ярких деталях с подиума расскажет Passion.ru.

Музейные экспонаты на подиуме

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Moschino

Фото: Vogue.com

Музейные экспонаты нашли свое воплощение в коллекциях дизайнеров, превратившись в коктейльные платья и эпатажные аксессуары. Так, модный дом Moschino создал наряды по мотивам творчества Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марселя Дюшана, а Marc Jacobs передал настоящее авангардное безумие. К истории древности обратился Рик Оуэнс, водрузив на головы моделей короны египетских правителей.

Мужчины на шпильках

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Mugler

Фото: Vogue.com

Тьери Мюглер решил полностью стереть гендерные границы моды, предложив мужчинам дополнять свободные костюмы и классические босоножками на шпильке. Еще одно дерзкое заявление в адрес мужского стиля — педикюр в нюдовых тонах на пальцах каждого манекенщика.

Бра вместо блузок

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Givenchy

Фото: Vogue.com

Нижнее белье уже давно заявило свои права на роль самостоятельной детали гардероба. Сейчас, когда по всему миру установлены карантинные меры, эксперты беспокоятся, что женщины откажутся от бюстгальтеров ради удобства дома. Что ж, дизайнеры предложили свое решение проблемы — носить бра вместо блузок, топов и футболок.

Брюки-трансформеры

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Balmain

Фото: Vogue.com

Брюки, которые превращаются в элегантные шорты, как у героя фильма «Бриллиантовая рука», захватили подиум. Одна половина — классические, слегка зауженные книзу брюки из шелка, другая — ультракороткие шорты. Отличная партия для тех, кому трудно определиться с тем, что надеть.

Босоножки на носки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Proenza Schouler

Фото: Vogue.com

Через насмешки к модной славе — такой путь прошла странная привычка носить носки под открытую обувь. Теперь цветные капроновые гольфы и плотные носки с рисунками стали верными союзниками мюли на шпильке и сланцев в борьбе за самые эффектные выходы.

Сумки на запястьях

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Dolce & Gabbana

Фото: Vogue.com

Микросумки заслужили бурю оваций и оглушительный успех еще в прошлом году, когда мы носили их через плечо, на шее и в руках. Новым взглядом эти крошечные аксессуары окинул бренд Dolce & Gabbana, предложив носить их на запястье вместо браслетов.

Без каких тенденций весна-лето 2020 не обойтись? Читайте в модной инструкции Passion.ru!

Фото: Vogue.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!