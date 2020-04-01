От мужских босоножек на шпильке до арт-объектов на подиуме: самые эпатажные тренды весна-лето 2020

Микросумки заслужили бурю оваций и оглушительный успех еще в прошлом году, когда мы носили их через плечо, на шее и в руках. Новым взглядом эти крошечные аксессуары окинул бренд Dolce & Gabbana, предложив носить их на запястье вместо браслетов.

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