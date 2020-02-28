От костюмов-троек в духе денди до «канадского смокинга»: главные модные тенденции грядущей весны

На охоту за стилем отправляемся во всеоружии, и стиль сафари здесь как никогда кстати. Самое время задуматься о брюках-бананах на высокой талии, объемных бомберах и рубашках с крупными накладными карманами, грубых кожаных ремнях и шляпках, стилизованных под шлемы колонизаторов. На модное сафари в этом сезоне нам предлагают отправиться Dolce & Gabbana, Christian Dior и Max Mara – вдохновение настоятельно советуем искать в их коллекциях.

Четкие контрасты