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От костюмов-троек в духе денди до «канадского смокинга»: главные модные тенденции грядущей весны

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Etro

Фото: Vogue.com

Заряжаемся весенним настроением и вносим шопинг в планы на выходные. Все гениальное просто – гласит главная установка весенне-летнего сезона. Дизайнеры рекомендуют делать ставку на монохром, носить костюмы-тройки и «канадский смокинг», разбирая комплекты на детали для создания десятков новых аутфитов. Что взять на заметку, составляя wish-лист? Разобрался Passion.ru.

Костюм-тройка

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Etro

Фото: Vogue.com

Вдохновляемся стилем английских денди и привносим его основные тенденции в свой гардероб. Ключевой герой модного романа – эффектный костюм-тройка в его классическом варианте со свободным пиджаком, жилеткой и прямыми брюками. Дизайнеры предложили сразу несколько вариаций на эту тему. В коллекции Etro костюм насытился пестрым принтом, у Burberry и Rag & Bone – базовыми оттенками. В предложении Louis Vuitton читается призыв добавлять к брючным двойкам жилетки других оттенков.

«Канадский смокинг»

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Celine

Фото: Vogue.com

Под любопытным названием «канадский смокинг» скрывается интересная суперспособность одеваться в деним с головы до ног и при этом выглядеть гармонично. Модным приемом воспользовался Дом Celine, сделав тройной ход и совместив в одном аутфите классические джинсы, рубашку, объемную куртку в духе 80-х – и все из денима. Завершающим акцентом стали грубые ковбойские сапоги, которые также были замечены в коллекции Philosophy di Lorenzo Serafini.

Поло

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Lacoste

Фото: Vogue.com

Модный Дом Lacoste десятилетиями пропагандировал любовь к поло, и в результате она буквально захватила подиум. Рикардо Тиши добавил объемное поло с длинным рукавом к ультракороткой юбке и party shoes, а Жюльен Доссена, креативный директор Paco Rabanne, надел поверх него коктейльное платье. Увлечение поло не прошло и мимо бренда Rokh, который представил необычный микс с пышной юбкой-макси.

Сафари

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Celine

Фото: Vogue.com

На охоту за стилем отправляемся во всеоружии, и стиль сафари здесь как никогда кстати. Самое время задуматься о брюках-бананах на высокой талии, объемных бомберах и рубашках с крупными накладными карманами, грубых кожаных ремнях и шляпках, стилизованных под шлемы колонизаторов. На модное сафари в этом сезоне нам предлагают отправиться Dolce & Gabbana, Christian Dior и Max Mara – вдохновение настоятельно советуем искать в их коллекциях.

Четкие контрасты

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Balmain

Фото: Vogue.com

Графичные формы и четко очерченные контрасты претендуют на свое место под солнцем весенне-летнего сезона. Поэтому дизайнеры подготовили полную инструкцию по их применению, и каждый внес что-то свое. Оливье Рустен, например, прочитал целую лекцию об авангарде в рамках коллекции Balmain, а Джейсон Ву и Дрис Ван Нотен добавили черно-белую геометрию к лаконичным пальто, предложив дополнять их обувью самых неожиданных оттенков: от электрического синего до фуксии.

Локальные цвета

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Boss

Фото: Vogue.com

«Чистые» оттенки с максимально степенью насыщенности гарантируют: заскучать в новом сезоне точно не получится. Правят балом в этом сезоне синий электрик, канареечный желтый, цвет свежескошенной зелени и все оттенки розового. По примеру Boss, Lacoste и Balmain их можно соединять в единые монохромные коктейли, а можно дать им выступить в роли акцентов в базовой палитре, как это сделали Tom Ford и Jacquemus.

Насыщенные, буквально наэлектризованные цвета, вписались и в кутюрные коллекции, представленные в Париже с 20 по 23 января. За Неделей высокой моды следил Passion.ru – подробнее читайте здесь.

Фото: Vogue.com

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