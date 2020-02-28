От костюмов-троек в духе денди до «канадского смокинга»: главные модные тенденции грядущей весны
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Фото: Vogue.com
Костюм-тройка
Фото: Vogue.com
Вдохновляемся стилем английских денди и привносим его основные тенденции в свой гардероб. Ключевой герой модного романа – эффектный костюм-тройка в его классическом варианте со свободным пиджаком, жилеткой и прямыми брюками. Дизайнеры предложили сразу несколько вариаций на эту тему. В коллекции Etro костюм насытился пестрым принтом, у Burberry и Rag & Bone – базовыми оттенками. В предложении Louis Vuitton читается призыв добавлять к брючным двойкам жилетки других оттенков.
«Канадский смокинг»
Фото: Vogue.com
Под любопытным названием «канадский смокинг» скрывается интересная суперспособность одеваться в деним с головы до ног и при этом выглядеть гармонично. Модным приемом воспользовался Дом Celine, сделав тройной ход и совместив в одном аутфите классические джинсы, рубашку, объемную куртку в духе 80-х – и все из денима. Завершающим акцентом стали грубые ковбойские сапоги, которые также были замечены в коллекции Philosophy di Lorenzo Serafini.
Поло
Фото: Vogue.com
Модный Дом Lacoste десятилетиями пропагандировал любовь к поло, и в результате она буквально захватила подиум. Рикардо Тиши добавил объемное поло с длинным рукавом к ультракороткой юбке и party shoes, а Жюльен Доссена, креативный директор Paco Rabanne, надел поверх него коктейльное платье. Увлечение поло не прошло и мимо бренда Rokh, который представил необычный микс с пышной юбкой-макси.
Сафари
Фото: Vogue.com
На охоту за стилем отправляемся во всеоружии, и стиль сафари здесь как никогда кстати. Самое время задуматься о брюках-бананах на высокой талии, объемных бомберах и рубашках с крупными накладными карманами, грубых кожаных ремнях и шляпках, стилизованных под шлемы колонизаторов. На модное сафари в этом сезоне нам предлагают отправиться Dolce & Gabbana, Christian Dior и Max Mara – вдохновение настоятельно советуем искать в их коллекциях.
Четкие контрасты
Фото: Vogue.com
Графичные формы и четко очерченные контрасты претендуют на свое место под солнцем весенне-летнего сезона. Поэтому дизайнеры подготовили полную инструкцию по их применению, и каждый внес что-то свое. Оливье Рустен, например, прочитал целую лекцию об авангарде в рамках коллекции Balmain, а Джейсон Ву и Дрис Ван Нотен добавили черно-белую геометрию к лаконичным пальто, предложив дополнять их обувью самых неожиданных оттенков: от электрического синего до фуксии.
Локальные цвета
Фото: Vogue.com
«Чистые» оттенки с максимально степенью насыщенности гарантируют: заскучать в новом сезоне точно не получится. Правят балом в этом сезоне синий электрик, канареечный желтый, цвет свежескошенной зелени и все оттенки розового. По примеру Boss, Lacoste и Balmain их можно соединять в единые монохромные коктейли, а можно дать им выступить в роли акцентов в базовой палитре, как это сделали Tom Ford и Jacquemus.
Насыщенные, буквально наэлектризованные цвета, вписались и в кутюрные коллекции, представленные в Париже с 20 по 23 января. За Неделей высокой моды следил Passion.ru – подробнее читайте здесь.
Фото: Vogue.com
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