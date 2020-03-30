Эксперты призвали женщин носить бюстгальтеры во время карантина

Вынужденная мера самоизоляции, связанной с распространением коронавируса в мире, внесла коррективы в наши планы. Работа перешла в удаленный режим, а деловую одежду сменили растянутые толстовки и главная радость любой женщины — возможность отказаться от нижнего белья. Тому подтверждение — радостные публикации в Twitter: «Мы на карантине, но наша грудь наконец-таки свободна!», «Никаких бра в течение следующих 14 дней! Ура!, «Огромная футболка и никакого бюстгальтера! Рай существует!».

Однако эксперты не советуют прятать бра в дальний ящик. «Мы все должны носить бюстгальтеры, потому что бюсту необходима поддержка. Вес груди может негативно сказаться на вашей осанке, вызвать боли в спине, да и сам бюст может обвиснуть» — поделилась с Daily Mail Виктория Шелтон, технолог бренда нижнего белья.