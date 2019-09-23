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От шортов «бойфренда» до кожаных блейзеров: главные тенденции с Недели моды в Милане

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Prada

Фото: Vogue.com

Неделя моды, прошедшая в Милане с 17 по 23 сентября, принесла нам множество модных трофеев – самое время разобраться с теми, что мы точно будем носить будущей весной. Противоположности сезона притягиваются, а самые противоречивые тренды с подиума перестают конкурировать с уличным стилем. Рекомендуем ознакомиться с нашей сводкой тенденций как можно скорее, чтобы с легкостью приступить к практике в новом сезоне.

Платья на одно плечо

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Фото: Vogue.com

Как бы мода последних лет не пыталась пропагандировать смелые и самые дерзкие образы, в женском гардеробе все еще есть место для романтики. Платье на одно плечо станет вашей визитной карточкой на любом коктейле, какую модель бы вы ни выбрали. Среди фаворитов дизайнеров – лаконичные модели длины миди, цветочные принты, струящиеся ткани и фасоны в духе героинь Шекспира.

Костюмы с шортами

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Tod's

Фото: Vogue.com

Новая волна чувств к костюмам по типу мужских приобрела новую форму. Самые актуальные двойки сезона состоят из двубортных блейзеров oversize, порой даже с объемными плечами, и шортов. Цветовая гамма разнообразна: от базового черного и темного шоколада до самых насыщенных и по-весеннему свежих оттенков.

Шорты бойфренда

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No. 21

Фото: Vogue.com

Если вы задумались о костюме с блейзером и шортами, обратите внимание на бермуды, модели свободного силуэта на резинке и самые модные варианты из кожи. Актуальные шорты сезоны смотрятся так, будто бы вы действительно позаимствовали их у бойфренда, а преимуществ у них масса. Среди них комфорт и безупречная совместимость с любыми джемперами и блузками.

Кожаные тренчи и блейзеры

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Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

Дизайнеры явно подняли архивные коллекции девяностых, исполнив классические модели тренчей в коже разных цветов. Носим когда угодно и с чем угодно, даже заменяя платье тренчем длины миди. Все еще не решились повторить образ Тринити из «Матрицы»? Тогда рекомендуем начать с кожаного блейзера – менее дерзкой, но все же смелой деталью весенне-летних коллекций.

Образы в стиле сафари

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Dolce & Gabbana

Фото: Vogue.com

Тема дикой природы раскрыта дизайнерами в полной мере. Правда, на этот раз не в пользу анималистических мотивов. Сезон модного сафари объявляем открытым – вооружаемся гаммой бежевых оттенков, фактурных материалов и учимся применять многослойность на практике. В числе мастхэвов оказались объемные брюки-бананы, рубашки с накладными нагрудными карманами, тренчи и панамы.

Сочный морковный цвет

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Prada

Фото: Vogue.com

Ищем модное вдохновение в цветовом спектре и находим его в сочном морковном оттенке. Он готов к тому, чтобы составить конкуренцию не только насыщенному красному, но и всем любимому черному. Не боимся монохромных образов и броских деталей в виде платьев в пол и прямых пальто – в таком цвете заскучать от лаконичной классики точно не удастся.

Цветной монолук

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Versace

Фото: Vogue.com

Весна задумала хорошенько отыграться на цвете, и коллекции Boss, Versace и Marco de Vincenzo — тому подтверждение. Их лейтмотивом стали электрический синий, конфетный розовый, перец чили, сочный цвет лимонада и свежескошенной травы. В будущем сезоне составляем монохромные образы, одеваясь в один цвет с головы до ног. Поэтому смело подбираем платье в цвет пальто, вооружаемся брючными костюмами, двойками из блейзера и шорт, и помним про обувь аксессуары — они также могут рифмоваться с общей гаммой аутфита.

Тропические мотивы

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Versace

Фото: Vogue.com

Донателла Версаче обратилась к архивным коллекциям, главным мотивом которых оказался принт Jungle («джунгли»). Пика славы он достиг в 2000 году, когда Дженнифер Лопес появилась на церемонии «Грэмми» в полупрозрачном платье с нескромным вырезом и тропическими мотивами. 20-летие принта в 2019 году бренд отметил ярким выходом Джей Ло в конце показа.

Акцент на насыщенные оттенки зеленого, лианы и пальмовые листья сделали в своей коллекции и Доменико Дольче и Стефано Габбана. Правда, к этому буйству красок дизайнеры добавили сочные экзотические фрукты.

Следите за главными подиумами мира вместе с Passion. Подробный отчет по трендам с недели моды в Лондоне, прошедшей с 13 по 17 сентября, ищите здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com

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