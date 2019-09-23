От шортов «бойфренда» до кожаных блейзеров: главные тенденции с Недели моды в Милане

Если вы задумались о костюме с блейзером и шортами, обратите внимание на бермуды, модели свободного силуэта на резинке и самые модные варианты из кожи. Актуальные шорты сезоны смотрятся так, будто бы вы действительно позаимствовали их у бойфренда, а преимуществ у них масса. Среди них комфорт и безупречная совместимость с любыми джемперами и блузками.

Кожаные тренчи и блейзеры