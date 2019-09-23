От шортов «бойфренда» до кожаных блейзеров: главные тенденции с Недели моды в Милане

Платья на одно плечо
Фото: Vogue.com
Как бы мода последних лет не пыталась пропагандировать смелые и самые дерзкие образы, в женском гардеробе все еще есть место для романтики. Платье на одно плечо станет вашей визитной карточкой на любом коктейле, какую модель бы вы ни выбрали. Среди фаворитов дизайнеров – лаконичные модели длины миди, цветочные принты, струящиеся ткани и фасоны в духе героинь Шекспира.
Костюмы с шортами
Фото: Vogue.com
Новая волна чувств к костюмам по типу мужских приобрела новую форму. Самые актуальные двойки сезона состоят из двубортных блейзеров oversize, порой даже с объемными плечами, и шортов. Цветовая гамма разнообразна: от базового черного и темного шоколада до самых насыщенных и по-весеннему свежих оттенков.
Шорты бойфренда
Фото: Vogue.com
Если вы задумались о костюме с блейзером и шортами, обратите внимание на бермуды, модели свободного силуэта на резинке и самые модные варианты из кожи. Актуальные шорты сезоны смотрятся так, будто бы вы действительно позаимствовали их у бойфренда, а преимуществ у них масса. Среди них комфорт и безупречная совместимость с любыми джемперами и блузками.
Кожаные тренчи и блейзеры
Фото: Vogue.com
Дизайнеры явно подняли архивные коллекции девяностых, исполнив классические модели тренчей в коже разных цветов. Носим когда угодно и с чем угодно, даже заменяя платье тренчем длины миди. Все еще не решились повторить образ Тринити из «Матрицы»? Тогда рекомендуем начать с кожаного блейзера – менее дерзкой, но все же смелой деталью весенне-летних коллекций.
Образы в стиле сафари
Фото: Vogue.com
Тема дикой природы раскрыта дизайнерами в полной мере. Правда, на этот раз не в пользу анималистических мотивов. Сезон модного сафари объявляем открытым – вооружаемся гаммой бежевых оттенков, фактурных материалов и учимся применять многослойность на практике. В числе мастхэвов оказались объемные брюки-бананы, рубашки с накладными нагрудными карманами, тренчи и панамы.
Сочный морковный цвет
Фото: Vogue.com
Ищем модное вдохновение в цветовом спектре и находим его в сочном морковном оттенке. Он готов к тому, чтобы составить конкуренцию не только насыщенному красному, но и всем любимому черному. Не боимся монохромных образов и броских деталей в виде платьев в пол и прямых пальто – в таком цвете заскучать от лаконичной классики точно не удастся.
Цветной монолук
Фото: Vogue.com
Весна задумала хорошенько отыграться на цвете, и коллекции Boss, Versace и Marco de Vincenzo — тому подтверждение. Их лейтмотивом стали электрический синий, конфетный розовый, перец чили, сочный цвет лимонада и свежескошенной травы. В будущем сезоне составляем монохромные образы, одеваясь в один цвет с головы до ног. Поэтому смело подбираем платье в цвет пальто, вооружаемся брючными костюмами, двойками из блейзера и шорт, и помним про обувь аксессуары — они также могут рифмоваться с общей гаммой аутфита.
Тропические мотивы
Фото: Vogue.com
Донателла Версаче обратилась к архивным коллекциям, главным мотивом которых оказался принт Jungle («джунгли»). Пика славы он достиг в 2000 году, когда Дженнифер Лопес появилась на церемонии «Грэмми» в полупрозрачном платье с нескромным вырезом и тропическими мотивами. 20-летие принта в 2019 году бренд отметил ярким выходом Джей Ло в конце показа.
Акцент на насыщенные оттенки зеленого, лианы и пальмовые листья сделали в своей коллекции и Доменико Дольче и Стефано Габбана. Правда, к этому буйству красок дизайнеры добавили сочные экзотические фрукты.
Следите за главными подиумами мира вместе с Passion. Подробный отчет по трендам с недели моды в Лондоне, прошедшей с 13 по 17 сентября, ищите здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com
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