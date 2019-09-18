От миниатюрных бра до классических тренчей: главные тенденции с Недели моды в Лондоне

В консервативный английский стиль все глубже проникает бунтарский дух. Дизайнеры совершили тотальную ревизию классических моделей, предложив новые вариации на тему тренчкотов и брючных костюмов. С образами в формате power dressing контрастируют романтические мотивы. Решение о возрождении стиля викторианской Англии было принято единогласно, и многочисленные оборки, струящиеся ткани и объемные рукава буквально заполонили подиум. Что нужно знать о главных трендах с прошедшей с 13 по 17 сентября Недели моды в Лондоне?