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От миниатюрных бра до классических тренчей: главные тенденции с Недели моды в Лондоне

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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A.W.A.K.E. Mode

Фото: Vogue.com

В консервативный английский стиль все глубже проникает бунтарский дух. Дизайнеры совершили тотальную ревизию классических моделей, предложив новые вариации на тему тренчкотов и брючных костюмов. С образами в формате power dressing контрастируют романтические мотивы. Решение о возрождении стиля викторианской Англии было принято единогласно, и многочисленные оборки, струящиеся ткани и объемные рукава буквально заполонили подиум. Что нужно знать о главных трендах с прошедшей с 13 по 17 сентября Недели моды в Лондоне?

Брючные костюмы

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Victoria Beckham

Фото: Vogue.com

Брючные костюмы закрепили статус неоспоримого мастхэва будущей весны, и мы внимательно наблюдаем за последними трендами. Среди основных модных приемов – многослойность и светлая цветовая гамма во главе с остромодным бежевым. Виктория Бекхэм предлагает сочетать блейзеры свободного силуэта с воротниками-жабо, а Рикардо Тиши настаивает на том, чтобы добавить к костюму жилетку в духе лондонских денди.

Бра

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David Koma

Фото: Vogue.com

Нижнее белье уже не первый год претендует на самостоятельную роль в женском гардеробе, и с каждым сезоном скрываем мы его все реже. Миниатюрные бра и топы-бандо сыграют отличную партию со строгими брюками – доказательства на подиуме, в коллекциях A.W.A.K.E. Mode, David Koma и Christopher Kane.

Классический тренч

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Burberry

Фото: Vogue.com

Без истинной английской классики на лондонском подиуме не обошлось, правда, в несколько ином ее прочтении. Свежие вариации на тему традиционных бежевых тренчкотов собрали самые неожиданные детали. Дизайнеры добавляли к ним контрастные элементы, гипертрофированный объем и даже вставки из денима.

Одежда с объемными рукавами

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A.W.A.K.E. Mode

Фото: Vogue.com

Тенденции будущей весны возвращают нас к истории викторианской Англии, но в осовремененной интерпретации. И это тот самый случай, когда можно облачаться в шелка, кружевные оборки и платья-макси, напоминающие наряды высшего света. Обратить внимание стоит на конструктивные элементы, в частности, рукава. Их объем достигает отметки «максимум», и самые драматичные модели мы встречаем в коллекциях Emilia Wickstead, Christopher Kane и Osman.

Контрастные половины

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Roland Mouret

Фото: Vogue.com

Триумфальное возвращение моды на колор-блок мы отмечаем двухцветными платьями, юбками-миди и тренчами. И снова прямое цитирование шестидесятых (вспоминаем легендарное платье «Мондриан» от Ива Сен-Лорана), в культуре которых тот самый «свингующий Лондон» сыграл одну из ключевых ролей. Сегодня дизайнеры предлагают настоящие вещи-франкенштейны с неожиданными цветовыми сочетаниями и авангардными принтами, соединенными с однотонной классикой.

Бежевые оттенки

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A.W.A.K.E. Mode

Фото: Vogue.com

Естественный телесный, глубокий тауповый, цвет капучино и миндальных лепестков – главные мотивы в палитре весна-лето 2020. Монохромный бежевый look – то, что действительно стоит взять на заметку, особенно если черный уже наскучил. Из трендовых новинок на место в вашем гардеробе снова претендуют классические тренчи, лаконичные платья и абсолютные мастхэвы этого года – брючные костюмы с двубортными блейзерами oversize.

Клетка

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Emilia Wickstead

Фото: Vogue.com

Лондонский шик невообразим без многочисленных разновидностей клетки. Романтичная виши, «принц Уэльский», шотландский тартан и классический гленчек стали акцентами в коллекциях Виктории Бекхэм, Рикардо Тиши и Эмилии Викстед, любимого дизайнера Кейт Миддлтон. Вариаций на тему клетки масса: от традиционных черно-белых контрастов до самых ярких цветовых решений.

Контрастная полоска

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Ports 1961

Вертикальные, горизонтальные и все вместе: полоска любых направлений и разной ширины определенно правит бал весенне-летнего сезона. Играем на контрасте при помощи актуальных кожаных пальто, спортивных худи oversize и коктейльных платьев. Берем на вооружение модный лайфхак из коллекций Victoria Beckham и Burberry и сочетаем полоску с клеткой.

Следите за последними тенденциями мира моды вместе с Passion! О главных трендах с Недели моды в Нью-Йорке читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com

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