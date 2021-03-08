«Мускулистый» корсет Кардашьян, «галоши» Ивлеевой и не только: необычные звездные тренды

Вера Брежнева решила, что лучший головной убор — шелковое полотенце для волос от украинского бренда Anna October. Производитель рекомендует заменить им обычное махровое, а певица — закручивать его в стильную чалму и миксовать с солнцезащитными очками а-ля винтаж. Соблазн использовать такую находку не по назначению велик, особенно когда в руках один из самых актуальных оттенков сезона.

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