«Мускулистый» корсет Кардашьян, «галоши» Ивлеевой и не только: необычные звездные тренды
Фото: Globallook
Велосипедки с гульфиком
Фото: Globallook
Снова возвращаемся к Ким Кардашьян, которая недавно попробовала вкус свободы после развода с Канье Уэстом. Звезда реалити продолжает заниматься собственным брендом и на этот раз предложила велосипедки с гульфиком. Тренд взрывал Инстаграмы модниц еще летом, когда они щеголяли в ярких мужских трусах-боксерах. А Ким продолжила нести его в массы, вооружив своих сестер.
Модные «галоши»
Фото: Instagram @nastyaivleeva
Настя Ивлеева хвастается новым приобретением — сабо слегка комичного силуэта, декорированные брутальными кубинскими цепями. Напоминают модные «галоши» голландские кломпы (деревянные башмаки, — прим. ред). Кстати, эту обувку от JW Anderson на пробковой подошве можно приобрести за 40 000 рублей.
Фото: Instagram @valeriya
За подобный модный трюк не так давно в пух и прах раскритиковали Валерию. Для отдыха в Дубае певица нарядилась в леопардовый total look и дополнила его мюли от Bottega Veneta за 72 000 рублей.
Резиновые шлепанцы на носки
Фото: Eastnews
Если те, кто носят носки с открытой обувью все еще кажутся вам забавными, пора присмотреться к этому трюку внимательнее. Его уже используют первые модницы во главе с Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. Главное — выбирать плотные и высокие носки, будто позаимствованные у дедушки. Например, Кендалл ходит так в спортзал и не стесняется появиться на заправке. Вердикт: пробовать!
Мини-угги
Фото: Globallook
Еще один обувной тренд, который снова с нами, — угги. Австралийские валенки в этом году приняли формат мини, и эталонные фэшионистки их просто обожают. В авангарде — Ирина Шейк, которая частенько выходит в них на прогулки, а вместе с ней — Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Селена Гомес и другие знаменитости.
Брюки не по размеру
Фото: Instagram @victoriabeckham
Хотите, чтобы ноги визуально стали длиннее в считанные секунды, — выбирайте максимально длинные брюки. Виктория Бекхэм настоятельно рекомендует ничего не подшивать — ни джинсы, ни пижаму. За это часто получает шквал критики в свой адрес: фолловеры недоумевают, как в таких брюках можно ходить.
Полотенце на выход
Фото: Instagram @ververa
Вера Брежнева решила, что лучший головной убор — шелковое полотенце для волос от украинского бренда Anna October. Производитель рекомендует заменить им обычное махровое, а певица — закручивать его в стильную чалму и миксовать с солнцезащитными очками а-ля винтаж. Соблазн использовать такую находку не по назначению велик, особенно когда в руках один из самых актуальных оттенков сезона.
Ранее мы рассказывали о звездах, которых часто и жестко критикуют за стиль. В их числе — Яна Рудковская, Анастасия Костенко и другие. Разбираемся, за что и почему — подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram
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