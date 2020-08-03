Главные модницы Instagram ввели тренд на мужские трусы-боксеры и носят их вместо шорт

Тенденцию в массы взялся вносить Симон Порт Жакмюс, добавивший боксеры в весенне-летнюю коллекцию — подмечает Daily Mail. К нему присоединилась и Мария Грация Кьюри, которая разработала вискозные шорты для Christian Dior. Главные модницы Instagram утверждают, что в этой детали максимально просто выглядеть соблазнительно и ощущать комфорт. Выбирать рекомендуют модели из эластичных тканей или фактурного трикотажа самых ярких расцветов: от свежего ментола до насыщенной фуксии. Любительницам минималистичного жанра тоже повезло: многие бренды уже включили боксеры черного, белого и карамельного цветов в свои линейки. Еще один лайфхак — покупать на один размер больше, что создаст эффект, будто бы вещь действительно тайком позаимствована у бойфренда.