Главные модницы Instagram ввели тренд на мужские трусы-боксеры и носят их вместо шорт
Фото: Instagram @laurajadestone
Тенденцию в массы взялся вносить Симон Порт Жакмюс, добавивший боксеры в весенне-летнюю коллекцию — подмечает Daily Mail. К нему присоединилась и Мария Грация Кьюри, которая разработала вискозные шорты для Christian Dior. Главные модницы Instagram утверждают, что в этой детали максимально просто выглядеть соблазнительно и ощущать комфорт. Выбирать рекомендуют модели из эластичных тканей или фактурного трикотажа самых ярких расцветов: от свежего ментола до насыщенной фуксии. Любительницам минималистичного жанра тоже повезло: многие бренды уже включили боксеры черного, белого и карамельного цветов в свои линейки. Еще один лайфхак — покупать на один размер больше, что создаст эффект, будто бы вещь действительно тайком позаимствована у бойфренда.
Фото: Instagram @elodierussell
Инфлюенсеры миксуют боксеры с яркими кроп-топами, рубашками oversize, завязанными на талии, текстурными водолазками и бра-диганами. И носят их не только дома! Завершают образы для прогулок брутальные берцы, массивные кроссовки и мюли на миниатюрных каблуках.
Фото: Instagram
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