Маркл, Лопес и другие звезды, предпочитающие одежду недорогих брендов: фото
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Меган Маркл
Фото: Globallook
Открывает парад звездных фэшиониста Меган Маркл, которая, после громких скандалов и обвинений в расточительности, «затянула поясок». В списке любимых брендов жены принца Гарри оказались Marks & Spencer, H&M и Zara. Среди самых запоминающихся выходов Маркл — посещение Университета Йоханнесбурга, для которого она выбрала платье-тренч от Banana Republic и бежевые лодочки.
Кейт Миддлтон
Фото: Globallook
Во время своего тура по Великобритании Кейт Миддлтон зарифмовала пальто от Alexander McQueen с клетчатым платьем Zara. Этот улов с распродажи обошелся герцогине всего 1300 рублей. Миддлтон часто выходит в свет в одежде демократичных марок, а вместе с тем смело оставляет роскошные королевские бриллианты в шкатулке, предпочитая им бижутерию.
Испанская королева Летиция
Фото: Globallook
В Сети долго обсуждали наряд, выбранный королевой Летицией для Международного конгресса в Мадриде летом 2019 года. Жена испанского короля произвела фурор твидовым платьем Zara за 1500 рублей. Летиция — одна из рекордсменок по числу недорогих аутфитов. Монаршая особа регулярно поддерживает испанские бренды, а своим фаворитом называет Massimo Dutti.
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес — известная любительница роскошных нарядов, усыпанных мерцающими кристаллами и пайетками. Однако поп-дива часто миксует дизайнерскую одежду с более демократичными марками. Не редкость в ее аутфитах — марка Guess, лицом которой она становится уже не первый раз. А один из ее выходов на красную дорожку перед концертом помнят многие: look на миллион был построен вокруг нежно-розовых кюлотах Forever 21, стоимость которых не превышает $25 (около 1500 рублей по нынешнему курсу).
Елена Перминова
Фото: Instagram
Известная модница Елена Перминова также не пренебрегает масс-маркет-брендами. Модель мастерски собрала сразу несколько стильных образов на основе бежевых джинсов-багги от Zara.
Леди Гага
Фото: Globallook
В повседневных аутфитах Леди Гагу порой трудно узнать: никакого броского макияжа, платья из мяса и причудливых шляпок. Вне сцены певица составляет расслабленные образы, и легком костюме от & Other Stories выглядет не хуже, чем на Met Gala 2019.
Кейт Мосс
Фото: Globallook
С маркой Topshop Кейт Мосс создает уже не первую капсулу. За годы сотрудничества одежда бренда уверенно обосновалась в гардеробе супермодели — в ней она блистает в залах модных показов и других публичных мероприятиях.
Сара Джессика Паркер
Фото: Globallook
Сара Джессика Паркер, известная любовью к ярким аутфитам, выделилась и на красной дорожке. Для Met Gala в 2015 году актриса сама разработала дизайн платья, а исполнил его бренд H&M, сделав наряд максимально экологичным.
Эмили Ратажковски
Фото: Eastnews
Эмили Ратажковски в буквальном смысле перещеголяла всех: помимо регулярных выходов в недорогих джинсах и одежде собственного бренда, ценник которого более чем доступный, девушка выбрала наряд из масс-маркета для своей свадьбы. В костюме горчичного цвета от Zara Ратажковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года.
Хейли Болдуин
Фото: Eastnews
Хейли Болдуин задала тон моде, показав, как носить теплый кардиган и выглядеть женственно. Запоминаем стильную формулу супермодели, главным звеном которой оказался объемный кардиган от Oak + Fort за 6000 рублей, надетый на голое тело, и джинсы-клеш высокой посадки.
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Фото: Globallook, Eastnews, Instagram
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