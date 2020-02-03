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Маркл, Лопес и другие звезды, предпочитающие одежду недорогих брендов: фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл в босоножках за 6 000 руб.

Фото: Globallook

Звездный стиль — не только дизайнерская одежда, дорогие аксессуары и роскошные украшения. Селебрити и королевские особы с удовольствием носят одежду недорогих марок, покупают вещи на распродажах, носят платья из коллекций прошлых лет и бижутерию. В новой подборке Passion.ru — звезды, которые умеют экономить не только на повседневных аутфитах, но и на образах для красной дорожки и официальных приемов.

Меган Маркл

Фото: Globallook

Открывает парад звездных фэшиониста Меган Маркл, которая, после громких скандалов и обвинений в расточительности, «затянула поясок». В списке любимых брендов жены принца Гарри оказались Marks & Spencer, H&M и Zara. Среди самых запоминающихся выходов Маркл — посещение Университета Йоханнесбурга, для которого она выбрала платье-тренч от Banana Republic и бежевые лодочки.

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Во время своего тура по Великобритании Кейт Миддлтон зарифмовала пальто от Alexander McQueen с клетчатым платьем Zara. Этот улов с распродажи обошелся герцогине всего 1300 рублей. Миддлтон часто выходит в свет в одежде демократичных марок, а вместе с тем смело оставляет роскошные королевские бриллианты в шкатулке, предпочитая им бижутерию.

Испанская королева Летиция

Фото: Globallook

В Сети долго обсуждали наряд, выбранный королевой Летицией для Международного конгресса в Мадриде летом 2019 года. Жена испанского короля произвела фурор твидовым платьем Zara за 1500 рублей. Летиция — одна из рекордсменок по числу недорогих аутфитов. Монаршая особа регулярно поддерживает испанские бренды, а своим фаворитом называет Massimo Dutti.

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес — известная любительница роскошных нарядов, усыпанных мерцающими кристаллами и пайетками. Однако поп-дива часто миксует дизайнерскую одежду с более демократичными марками. Не редкость в ее аутфитах — марка Guess, лицом которой она становится уже не первый раз. А один из ее выходов на красную дорожку перед концертом помнят многие: look на миллион был построен вокруг нежно-розовых кюлотах Forever 21, стоимость которых не превышает $25 (около 1500 рублей по нынешнему курсу).

Елена Перминова

Фото: Instagram

Известная модница Елена Перминова также не пренебрегает масс-маркет-брендами. Модель мастерски собрала сразу несколько стильных образов на основе бежевых джинсов-багги от Zara.

Леди Гага

Фото: Globallook

В повседневных аутфитах Леди Гагу порой трудно узнать: никакого броского макияжа, платья из мяса и причудливых шляпок. Вне сцены певица составляет расслабленные образы, и легком костюме от & Other Stories выглядет не хуже, чем на Met Gala 2019.

Кейт Мосс

Фото: Globallook

С маркой Topshop Кейт Мосс создает уже не первую капсулу. За годы сотрудничества одежда бренда уверенно обосновалась в гардеробе супермодели — в ней она блистает в залах модных показов и других публичных мероприятиях.

Сара Джессика Паркер

Фото: Globallook

Сара Джессика Паркер, известная любовью к ярким аутфитам, выделилась и на красной дорожке. Для Met Gala в 2015 году актриса сама разработала дизайн платья, а исполнил его бренд H&M, сделав наряд максимально экологичным.

Эмили Ратажковски

Фото: Eastnews

Эмили Ратажковски в буквальном смысле перещеголяла всех: помимо регулярных выходов в недорогих джинсах и одежде собственного бренда, ценник которого более чем доступный, девушка выбрала наряд из масс-маркета для своей свадьбы. В костюме горчичного цвета от Zara Ратажковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года.

Хейли Болдуин

Фото: Eastnews

Хейли Болдуин задала тон моде, показав, как носить теплый кардиган и выглядеть женственно. Запоминаем стильную формулу супермодели, главным звеном которой оказался объемный кардиган от Oak + Fort за 6000 рублей, надетый на голое тело, и джинсы-клеш высокой посадки.

О других стильных образах звезд, свежих событиях из мира моды и главных трендах сезона читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Eastnews, Instagram

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