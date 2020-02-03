Маркл, Лопес и другие звезды, предпочитающие одежду недорогих брендов: фото

Дженнифер Лопес — известная любительница роскошных нарядов, усыпанных мерцающими кристаллами и пайетками. Однако поп-дива часто миксует дизайнерскую одежду с более демократичными марками. Не редкость в ее аутфитах — марка Guess, лицом которой она становится уже не первый раз. А один из ее выходов на красную дорожку перед концертом помнят многие: look на миллион был построен вокруг нежно-розовых кюлотах Forever 21, стоимость которых не превышает $25 (около 1500 рублей по нынешнему курсу).

Елена Перминова