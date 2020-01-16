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Дизайнерское пальто и платье за 1300 рублей: Кейт Миддлтон похвасталась модным уловом с распродажи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Dpa

Кейт Миддлтон предпочла сэкономить на образе для визита в Бредфорд. 38-летняя герцогиня Кембриджская смело зарифмовала дизайнерское пальто с бюджетным платьем из масс-маркета.

Для выхода в свет Миддлтон вновь выбрала элегантный образ, привнеся в него милитари-мотивы. От капризов погоды жена принца Уильяма спасалась элегантным пальто цвета хаки от Alexander McQueen, дополненного главными элементами армейской униформы – нагрудными карманами с клапанами, воротником-стойкой и металлической фурнитурой.

К дизайнерскому пальто герцогиня подобрала бюджетное платье с распродажи Zara. Клетчатое платье с бантом на шее и объемными рукавами в духе шекспировской героини обошлось монаршей особе всего £15,99 (около 1 300 рублей). Daily Mail сообщает, что стоимость наряда до распродажи составляла £89,99 (около 7 200 рублей). Свой аутфит Кейт дополнила туфлями на устойчивом каблуке от Gianvito Rossi за £520 (около 42 000 рублей) и элегантной сумкой Aspinal of London за £550 (около 44 000 рублей).

Образы Кейт Миддлтон может повторить каждая – доказано Passion.ru. О том, как одеться на прогулку и в офис с истинно королевским шиком, читайте здесь.

Фото: Dpa

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