«Нимб» из перьев, бананы вместо шляпы, «диванное» платье и другие странные образы знаменитостей на Met Gala — 2019

В Метрополитен-музее традиционно в первый понедельник мая прошел праздник моды Met gala — 2019. Темой бала в этом году стал кэмп – направление, объединяющее все кричащее, избыточное и вульгарное. Некоторые знаменитости, которых привыкли видеть традиционных образах, прибыли на мероприятие в строгих и стильных нарядах.
Но настоящий фурор произвели те, кто вписался в тему и выбрал кричащие, странные, а порой и шокирующие образы.
Так, 47-летний Джаред Лето позировал на красной дорожке Met Gala в красном шелковом платье-кафтане, украшенном кристаллами, а в руках он держал собственную голову. Макет сделали с такой точностью, что отличить от оригинала было весьма сложно. С этим необычным атрибутом образа голливудского красавца фотографировались десятки человек.
Фото: EAST NEWS
Канадская певица Селин Дион прибыла на бал в сверкающем платье-накидке с тремя тысячами нитей стекляруса. Вес ее наряда составил 10 килограммов. На голову 51-летняя поп-дива водрузила шляпу с перьями павлина, которые перекрасили в цвет шампанского. Форма ее головного убора многим напомнила нимб. Модные критики ее наряд не поняли, и образ певицы раскритиковали за чрезмерную откровенность. Однако подписчики Дион в Instagram с захвалили артистку за яркую внешность, стройную фигуру и смелость. «Блистающая королева», «Королева, усынови меня», «Ты лучше всех - прекрасная», - написали они.
Эпатажная 26-летняя британская актриса и модель Кара Делевинь позировала фотографам в образе конфеты. Короткое прозрачное платье Кары напоминало конфету, в руках она держала трость-карамельку, а вместо шляпы на голове красовались бананы и сладости. Выбрала Делевинь и необычный макияж: к привычному мэйку она добавила ярко-оранжевую полосу поперек лица. Такими же разноцветными полосами она разукрасила и ноги.
Фото: EAST NEWS
Еще одна любительница впечатлять публику – 34-летняя певица Кети Перри выбрала, пожалуй, самый необычный костюм. Во время бала Met gala — 2019 фотографы прозвали ее женщина-люстра. Кети в прямом смысле была люстрой: многоярусной и сверкающей. И весь вечер певица поправляла съезжающую «шляпку» - верхний ярус люстры.
Фото: Sonia Moskowitz/ Global look Press
26-летняя Хип-хоп-исполнительница Cardi B прибыла на мероприятие в огромном платье, похожем на диван. Оно было настолько массивным и громоздким, что подняться по лестнице в Метрополитен-музей ей помогали несколько мужчин. Пользователи соцсетей сравнили его и с ковром. «Сумасшедшее платье», «Тащишь ковер», «Выбрось его», - написали фолловеры. Те, кому смелость артистки и ее наряд понравились, отметили, что Cardi стала королевой вечера.
Как всегда, произвела фурор на красной дорожке 33-летняя обладательница Оскара Леди Гага. Публика привыкла к ее эффектным появлениям, но в этот раз она превзошла сама себя. На вечере певица появилась в наряде с огромной накидкой малинового цвета, которая напоминала гигантский плащ. Вокруг для антуража находились несколько человек с зонтами. Постепенно наряд Леди Гаги стал меняться, сначала превратившись в черное платье в обтяжку, после в малиновое, а в итоге артистка и вовсе осталась в нижнем белье.
Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press
А чей образ вам кажется самым оригинальным?
Текст: Галина Нежнева
Фото: East News, Getty Images, Sonia Moskowitz/ Global Look press
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