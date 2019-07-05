logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Нимб» из перьев, бананы вместо шляпы, «диванное» платье и другие странные образы знаменитостей на Met Gala — 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Кара Делевинь

Фото: EAST NEWS
Бал костюмов прошел в Нью-Йорке. И наряды некоторых звезд впечатлили и критиков моды, и фанатов.

В Метрополитен-музее традиционно в первый понедельник мая прошел праздник моды Met gala — 2019. Темой бала в этом году стал кэмп – направление, объединяющее все кричащее, избыточное и вульгарное. Некоторые знаменитости, которых привыкли видеть традиционных образах, прибыли на мероприятие в строгих и стильных нарядах.

Но настоящий фурор произвели те, кто вписался в тему и выбрал кричащие, странные, а порой и шокирующие образы.

Так, 47-летний Джаред Лето позировал на красной дорожке Met Gala в красном шелковом платье-кафтане, украшенном кристаллами, а в руках он держал собственную голову. Макет сделали с такой точностью, что отличить от оригинала было весьма сложно. С этим необычным атрибутом образа голливудского красавца фотографировались десятки человек.

Джаред Лето

Фото: EAST NEWS

Канадская певица Селин Дион прибыла на бал в сверкающем платье-накидке с тремя тысячами нитей стекляруса. Вес ее наряда составил 10 килограммов. На голову 51-летняя поп-дива водрузила шляпу с перьями павлина, которые перекрасили в цвет шампанского. Форма ее головного убора многим напомнила нимб. Модные критики ее наряд не поняли, и образ певицы раскритиковали за чрезмерную откровенность. Однако подписчики Дион в Instagram с захвалили артистку за яркую внешность, стройную фигуру и смелость. «Блистающая королева», «Королева, усынови меня», «Ты лучше всех - прекрасная», - написали они.

Эпатажная 26-летняя британская актриса и модель Кара Делевинь позировала фотографам в образе конфеты. Короткое прозрачное платье Кары напоминало конфету, в руках она держала трость-карамельку, а вместо шляпы на голове красовались бананы и сладости. Выбрала Делевинь и необычный макияж: к привычному мэйку она добавила ярко-оранжевую полосу поперек лица. Такими же разноцветными полосами она разукрасила и ноги.

Кара Делевинь

Фото: EAST NEWS

Еще одна любительница впечатлять публику – 34-летняя певица Кети Перри выбрала, пожалуй, самый необычный костюм. Во время бала Met gala — 2019 фотографы прозвали ее женщина-люстра. Кети в прямом смысле была люстрой: многоярусной и сверкающей. И весь вечер певица поправляла съезжающую «шляпку» - верхний ярус люстры.

Кети Перри

Фото: Sonia Moskowitz/ Global look Press

26-летняя Хип-хоп-исполнительница Cardi B прибыла на мероприятие в огромном платье, похожем на диван. Оно было настолько массивным и громоздким, что подняться по лестнице в Метрополитен-музей ей помогали несколько мужчин. Пользователи соцсетей сравнили его и с ковром. «Сумасшедшее платье», «Тащишь ковер», «Выбрось его», - написали фолловеры. Те, кому смелость артистки и ее наряд понравились, отметили, что Cardi стала королевой вечера.

Как всегда, произвела фурор на красной дорожке 33-летняя обладательница Оскара Леди Гага. Публика привыкла к ее эффектным появлениям, но в этот раз она превзошла сама себя. На вечере певица появилась в наряде с огромной накидкой малинового цвета, которая напоминала гигантский плащ. Вокруг для антуража находились несколько человек с зонтами. Постепенно наряд Леди Гаги стал меняться, сначала превратившись в черное платье в обтяжку, после в малиновое, а в итоге артистка и вовсе осталась в нижнем белье.

Леди Гага

Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press

А чей образ вам кажется самым оригинальным?

Текст: Галина Нежнева

Фото: East News, Getty Images, Sonia Moskowitz/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»