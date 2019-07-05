«Нимб» из перьев, бананы вместо шляпы, «диванное» платье и другие странные образы знаменитостей на Met Gala — 2019

В Метрополитен-музее традиционно в первый понедельник мая прошел праздник моды Met gala — 2019. Темой бала в этом году стал кэмп – направление, объединяющее все кричащее, избыточное и вульгарное. Некоторые знаменитости, которых привыкли видеть традиционных образах, прибыли на мероприятие в строгих и стильных нарядах.

Но настоящий фурор произвели те, кто вписался в тему и выбрал кричащие, странные, а порой и шокирующие образы.

Так, 47-летний Джаред Лето позировал на красной дорожке Met Gala в красном шелковом платье-кафтане, украшенном кристаллами, а в руках он держал собственную голову. Макет сделали с такой точностью, что отличить от оригинала было весьма сложно. С этим необычным атрибутом образа голливудского красавца фотографировались десятки человек.