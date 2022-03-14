Какую верхнюю одежду носить весной: 13 нескучных вариантов
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Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
В свете последних событий отечественные марки спасают классным дизайном, высоким качеством и вполне приятными ценами. В нашем гиде — тренчи с эффектом колор-блок, бомберы затейливого кроя, куртки-рубашки (которые не прощаются с нами и в этом сезоне), а также классика — легкие стеганые куртки, косухи и пальто. Советуем отправляться на шопинг как можно скорее!
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Фото: Архивы пресс-служб
Практика
На практике мы предлагаем рассмотреть несколько нескучных вариантов верхней одежды. Недоели кожаные косухи? Присмотритесь к гиперобъемным бомберам, напоминающим куртки из девяностых. Инфлюенсеры по всему миру их уже облюбовали — очередь за вами. Некоторые специально выбирают те, что максимально олицетворяют дух времени, — с нарочито небрежным декором и потертостями.
Instagram @pernilleteisbaek
Instagram @emilisindlev
Альтернатива классическому тренчу — он же, но в укороченном варианте. Аннабель Розендаль показывает один из самых удачных вариантов — двубортный, с английским воротником и объемными рукавами. А носить его предлагает с любимыми джинсами и базовым джемпером.
Фото: Instagram @annabelrosendahl
Еще один беспроигрышный вариант — теплый блейзер oversize, который выглядит на хрупких плечах максимально брутально. В качестве референса возьмите многослойный образ Бланки Миро, в основе которого — фактурный блейзер, который выглядит так, будто она одолжила его у бойфренда.
Фото: Instagram @blancamiro
Ранее мы обсуждали, как составить стильный образ и не спустить на это целое состояние. У каких российских брендов можно найти все для обновления гардероба — ищите в материале Passion.ru.