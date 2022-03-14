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Какую верхнюю одежду носить весной: 13 нескучных вариантов

С нетерпением ждем тот момент, когда пуховики и тяжеловесные пальто можно будет спрятать в дальний ящик. Но пока март дает нам фору, чтобы подготовиться к теплому сезону. Для вдохновения листайте подборку образов самых модных девушек, а для составления списка покупок — гид по верхней одежде от Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Выбор Passion.ru

В свете последних событий отечественные марки спасают классным дизайном, высоким качеством и вполне приятными ценами. В нашем гиде — тренчи с эффектом колор-блок, бомберы затейливого кроя, куртки-рубашки (которые не прощаются с нами и в этом сезоне), а также классика — легкие стеганые куртки, косухи и пальто. Советуем отправляться на шопинг как можно скорее!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бомбер Namelazz, 19 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Практика

На практике мы предлагаем рассмотреть несколько нескучных вариантов верхней одежды. Недоели кожаные косухи? Присмотритесь к гиперобъемным бомберам, напоминающим куртки из девяностых. Инфлюенсеры по всему миру их уже облюбовали — очередь за вами. Некоторые специально выбирают те, что максимально олицетворяют дух времени, — с нарочито небрежным декором и потертостями.

Перниль Тейсбек

Instagram @pernilleteisbaek

Эмили Синдлев

Instagram @emilisindlev

Альтернатива классическому тренчу — он же, но в укороченном варианте. Аннабель Розендаль показывает один из самых удачных вариантов — двубортный, с английским воротником и объемными рукавами. А носить его предлагает с любимыми джинсами и базовым джемпером.

Аннабель Розендаль

Аннабель Розендаль

Фото: Instagram @annabelrosendahl

Еще один беспроигрышный вариант — теплый блейзер oversize, который выглядит на хрупких плечах максимально брутально. В качестве референса возьмите многослойный образ Бланки Миро, в основе которого — фактурный блейзер, который выглядит так, будто она одолжила его у бойфренда.

Бланка Миро

Бланка Миро

Фото: Instagram @blancamiro

Ранее мы обсуждали, как составить стильный образ и не спустить на это целое состояние. У каких российских брендов можно найти все для обновления гардероба — ищите в материале Passion.ru.

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