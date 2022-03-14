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Какую верхнюю одежду носить весной: 13 нескучных вариантов

С нетерпением ждем тот момент, когда пуховики и тяжеловесные пальто можно будет спрятать в дальний ящик. Но пока март дает нам фору, чтобы подготовиться к теплому сезону. Для вдохновения листайте подборку образов самых модных девушек, а для составления списка покупок — гид по верхней одежде от Passion.ru.