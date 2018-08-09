Стильные и женственные образы с джинсами для женщин старше 35 лет

Если вы все-таки решили обзавестись парой расклешенных джинсов, то непременно обратите внимание на их длину. Слишком короткие модели будут смотреться некрасиво и визуально укорачивать рост, а слишком длинные спрячут вашу обувь и изуродуют фигуру. Но если джинсы в магазине очень понравились, а длина не совсем та, что нужно, то всегда можно обратиться за помощью в ателье.

Для всех фигур и возрастов

Если вы не знаете, какие джинсы вам подойдут по фигуре, то покупайте прямые с завышенной талией – это абсолютно универсальная модель, которая подходит практически всем. А если это джинсы в стиле пэчворк, то вы попали прямо в точку. Этот тренд останется с нами надолго, так что такая покупка – однозначно выгодное вложение средств.