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Стильные и женственные образы с джинсами для женщин старше 35 лет

Леви Страусс изобрел настоящее чудо, потому что вот уже как 160 лет джинсы не выходят из нашего гардероба. Расклешенные, skinny, прямые, рваные – какие только трансформации с ними не происходили, но они все равно не сдают свои позиции в списке базовых вещей. Ошибочно полагать, что это предмет спортивного гардероба, джинсы комфортно себя чувствуют и с босоножками на высоком каблуке и с женственными блузами – с их помощью можно составить образ для любого случая.

Привет из 80-х

Расклешенные джинсы – это модный привет из 80-х. И хотя не все модницы решаются сменить привычные skinny на клеш, мы очень советуем это сделать. Хотя бы потому, что они очень удобные и отлично сочетаются с короткими топами. Наденьте слайдеры, возьмите вместительную сумку-бонбоньерку, и отправляйтесь покорять мир, ну, или для начала хотя бы за покупками.

1 - Слайдеры Dr Martens (McArthurGlen), цена по запросу; 2 - Блейзер Monki, 2160 руб.; 3 - Топ Zara, 1999 руб.; 4 - Сумка Porta 9, 4500 руб.; 5 - Джинсы Stradivarius, 2599 руб.

Если вы все-таки решили обзавестись парой расклешенных джинсов, то непременно обратите внимание на их длину. Слишком короткие модели будут смотреться некрасиво и визуально укорачивать рост, а слишком длинные спрячут вашу обувь и изуродуют фигуру. Но если джинсы в магазине очень понравились, а длина не совсем та, что нужно, то всегда можно обратиться за помощью в ателье.

Для всех фигур и возрастов

Если вы не знаете, какие джинсы вам подойдут по фигуре, то покупайте прямые с завышенной талией – это абсолютно универсальная модель, которая подходит практически всем. А если это джинсы в стиле пэчворк, то вы попали прямо в точку. Этот тренд останется с нами надолго, так что такая покупка – однозначно выгодное вложение средств.

1 - Сумка Mango, 2999 руб.; 2 - Рубашка Zara, 2999 руб.; 3 - Колье Massimo Dutti, 2290 руб.; 4 - Босоножки Porta 9, 6790 руб.; 5 - Джинсы Uterque 2950 руб.

Прямые джинсы отлично сочетаются как с кроссовками, так и с изящными босоножками. Если вы все-таки хотите создать женственный образ, то добавьте к джинсам легкую блузу oversize, минималистичное украшение и сумку в тон – все очень просто, но со вкусом!

Яркий деним

1 - Сандалии Massimo Dutti, 5990 руб.; 2 - Блуза Mango, 2690 руб.; 3 - Очки Zara, 1799 руб.; 4 - Джинсы Monki, 2880 руб.; 5 - Сумка Uterque, 10590 руб.

Еще один поворот в сторону ретроспективы, и вот цветные джинсы – снова тренд сезона. И, кстати, для летнего времени – это как раз то, что нужно: все-таки хочется носить что-то яркое, пока погода позволяет. Но перебарщивать в таком случае тоже не стоит: не увлекайтесь сочетанием цветов, вполне достаточно одного яркого акцента. Лучше уравновесить образ более спокойными тонами, к примеру, легкой блузой из льна или хлопка.

Смелый шаг

1 - Кроссовки Premiata, 19 000, ; 2 - Сумка Zara, 2999 руб.; 3 - Джинсы Uniqlo, 1499 руб.; 4 - Очки Monki, 720 руб.; 5 - Рубашка H&M, 3999 руб.

Кажется, что рваные джинсы выглядят очень дерзко, но это совсем не так. Все зависит исключительно от вашего образа. В тандеме с классической белой рубашкой, такая модель будет выглядеть вполне органично и ничуть не вульгарно. А если вы еще предпочтете традиционную черно-белую гамму, то совсем нейтрализуете гнетущие вас детали. Осталось добавить только удобные сникерсы и сумку – в таком образе будет удобно не только гулять с ребенком, но и путешествовать вместе с любимым: гарантируем, ноги от долгих прогулок точно не устанут.

Вечная классика

1 - Сумка Uterque, 16590 руб.; 2 - Бра Victoria's Secret, цена по запросу ; 3 - Очки Monki, 720 руб.; 4 - Блейзер, Zara 4299 руб.; 5 - Туфли Massimo Dutti, 7590 руб.; 6 - Джинсы Pull&Bear, 2799 руб.

Даже если вы собираетесь на какое-нибудь важное мероприятие, джинсы могут пригодится – не сбрасывайте их сразу со счетов. Белые джинсы давно уже стали классикой и, кстати говоря, всегда выглядят нарядно. Бра с флористичным принтом, блейзер на размер больше, небольшой каблук – и образ получается одновременно праздничным и нарочито небрежным.

В общем, джинсы пригодятся на все случаи жизни. Так что если не знаете что надеть, выбирайте проверенные варианты – деним точно не подведет.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Getty, архивы пресс-служб

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