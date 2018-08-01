Как носить шорты после 35 лет и не выглядеть при этом вульгарно

Правильно выбирайте крой

Шорты различного кроя могут, как и визуально испортить вашу фигуру, так и подчеркнуть красоту ног. Если вы являетесь обладательницей стройных ног, то вполне можете себе позволить обтягивающие шорты. Обратите внимание на Дану Борисову, она выбрала шорты с завышенной талией, которые подчеркивают длину и стройность её ног. Если же вы не можете похвастаться точеной фигурой, то лучше выбирать более свободные силуэты. Например, шорты как у Наоми Уоттс могут стать для вас идеальным спасением во время отдыха в жарких странах. Стоит обратить внимание на шорты бермуды, ведь они подойдут практически всем типам фигур. Это удлиненные шорты, которые благодаря прямому или расклешенному крою будут балансировать силуэт. Бермуды не стоит выбирать лишь полным и низким женщинам, так, они подчеркнут невысокий рост и будут утяжелять фигуру.

Выбирайте правильный размер шорт

Если же вы отважились купить шорты, то подойдите к их выбору с особой серьезностью. Как мы говорили ранее, неправильно выбранные шорты могут испортить вид вашей фигуры. Согласитесь, если шорты будут слишком маленькими для вас, и будут вдавливаться в кожу, то это никогда не будет смотреться красиво. Также не стоит брать шорты «на вырост», те, которые больше вашего размера. Они будут смотреться нелепо и некрасиво. Выбирайте шорты, которые идеально будут соответствовать вашему размеру. Не получается найти в бутиках? Обратитесь к швее, которая может сделать вашу идеальную модель с учетом всех особенностей фигуры.