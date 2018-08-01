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Как носить шорты после 35 лет и не выглядеть при этом вульгарно

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джулия Робертс

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Многие стилисты призывают женщин после 35 лет не носить короткие шорты и юбки. Редакция Passion.ru и некоторые звезды утверждают, что шорты можно носить в любом возрасте. Главное, правильно их выбрать. Делимся актуальными советами!

Обратите внимание на длину

Прежде всего, выбирая шорты, стоит обратить внимание на их длину. Они не должны быть слишком короткими. Мини-шорты оставьте для подростков. А вот шорты средней длины—это то, что вам нужно. Опять же, если ваша фигура позволяет носить шорты средней длины, то почему нет? Например, Яна Рудковская может похвастаться стройными и красивыми ногами, даже когда её возраст перешел за отметку 40, поэтому она с легкостью надевает шорты для выхода в город.

Яна Рудковская с сыновьями

Правильно выбирайте крой

Шорты различного кроя могут, как и визуально испортить вашу фигуру, так и подчеркнуть красоту ног. Если вы являетесь обладательницей стройных ног, то вполне можете себе позволить обтягивающие шорты. Обратите внимание на Дану Борисову, она выбрала шорты с завышенной талией, которые подчеркивают длину и стройность её ног. Если же вы не можете похвастаться точеной фигурой, то лучше выбирать более свободные силуэты. Например, шорты как у Наоми Уоттс могут стать для вас идеальным спасением во время отдыха в жарких странах. Стоит обратить внимание на шорты бермуды, ведь они подойдут практически всем типам фигур. Это удлиненные шорты, которые благодаря прямому или расклешенному крою будут балансировать силуэт. Бермуды не стоит выбирать лишь полным и низким женщинам, так, они подчеркнут невысокий рост и будут утяжелять фигуру.

Выбирайте правильный размер шорт

Если же вы отважились купить шорты, то подойдите к их выбору с особой серьезностью. Как мы говорили ранее, неправильно выбранные шорты могут испортить вид вашей фигуры. Согласитесь, если шорты будут слишком маленькими для вас, и будут вдавливаться в кожу, то это никогда не будет смотреться красиво. Также не стоит брать шорты «на вырост», те, которые больше вашего размера. Они будут смотреться нелепо и некрасиво. Выбирайте шорты, которые идеально будут соответствовать вашему размеру. Не получается найти в бутиках? Обратитесь к швее, которая может сделать вашу идеальную модель с учетом всех особенностей фигуры.

Дана Борисова

Обратите внимание на линию посадки шорт

В выборе шорт, джин и брюк важно обращать внимание на их посадку. Например, на стройном теле наиболее выигрышно будут смотреться шорты с завышенной талией, они визуально удлинят ноги и подчеркнут фигуру. Не следует выбирать шорты с низкой талией тем, кто имеет лишние килограммы и тем, у кого широкие бедра. Девушкам с широкими бедрами лучше отдать предпочтение прямому крою шорт, которые визуально сгладят линию бедер.

Вера Брежнева

Кому следует отказаться от шорт

С возрастом кожу не всегда получается держать в тонусе. Женщины, которые не занимаются спортом и не ухаживают за кожей более склонны к тому, что она станет дряблой. Как раз тем, чья кожа не совершенна лучше отказаться от шорт и отдать предпочтение юбкам. Ведь шорты практически полностью оголяют ноги и привлекать внимание к проблемным местам лишний раз не стоит. Также тем, у кого вес сильно превышает норму тоже лучше отказаться от шорт. В теплое время года для комфорта на улице не обязательно надевать короткие вещи, чтобы легче переносить жару. Достаточно надеть свободные брюки легких тканей и тогда кожа будет дышать, и вы с легкостью перенесет парящее солнце.

С чем носить шорты

Если вы надеваете шорты, то к нему стоит выбрать подходящий верх. Например, обладательницам стройной фигуры можно надеть что-то обтягивающие. Например, Вера Брежнева надевает обтягивающие шорты с облегающей тело майкой—это выглядит уместно и подчеркивает стройный силуэт. Если вы выбираете для себя шорты бермуды, то отдайте предпочтение свободному верху. Наденьте блузу или жакет с свободным топом. Также, если вы являетесь обладательницей стройных ног, то для вас идеальным решением будет костюм с шортами. Такой образ идеально подойдет для офиса или прогулки.

Текст: Ксения Семенова

Фото: instagram, архивы пресс-служб

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