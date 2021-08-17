Институт благородных девиц: как и с чем носить чайные платья
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @reesewitherspoon
На пикник
Риз Уизерспун не только любит свободные платья с цветочными принтами, но и делает на них бизнес, продавая под собственным брендом. По саду актриса рассекает в нарядах из летящих тканей, в эспадрильях или сандалиях-слайдах, а все необходимое для пикника складывает во вместительные шопперы из рафии. Предлагаем повторить ход, чтобы отыграть остаток лета на полную! Под прицелом — платье-рубашка в паре с легендарными биркенштоками и плетеной сумкой.
Фото: Instagram @reesewitherspoon / архивы пресс-служб
На прогулку вдоль моря
Есть много вариаций на тему бежевого, и мы рекомендуем использовать все. Вариант образа мы подсмотрели у Жюли Феррери: инфлюенсер добавляет к плотному хлопковому платью А-силуэта брутальные сандалии и мини-сумку Christian Dior — как истинная парижанка.
Следуем примеру и вооружаемся многоярусным платьем в оттенке капучино, добавляем пару сандалий на платформе (в духе тех, что носили в девяностых) и миниатюрный портфель цвета трюфеля.
Фото: Instagram @juliesfi / архивы пресс-служб
На вечерний коктейль
Привносим средиземноморский шик в будни мегаполиса: чайное платье из хлопкового шитья вместе с мюли на каблуках — безоговорочное «да» в пользу идеального аутфита для свиданий днем и коктейля вечером. Остромодная сумка-«ведро», акцентные серьги и капля любимого парфюма — и комплименты обеспечены!
Фото: Instagram @jeannedamas / архивы пресс-служб
Триумфальное возвращение в этом сезоне отпраздновали мини-юбки. Рианна уже показала мастер-класс по сочетанию денима с гавайской рубашкой, а Ким Кардашьян подружилась с рептилиями. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб
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