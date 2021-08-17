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Институт благородных девиц: как и с чем носить чайные платья

Несколько веков назад чайные платья были домашней одеждой знатных дам для посиделок в саду. Дресс-код семейных чаепитий не требовал затягивать корсет до потери пульса и путаться в необъятных кринолинах. Потому свободные наряды из легких тканей и обрели популярность: чтобы их надеть, не требовалась помощь прислуги. Времена меняются, но чайные платья остаются с нами и даже переходят из сезона в сезон. В доказательство — целый гид по образам звезд и инфлюенсеров, а также три стильные идеи, которые стоит взять на заметку и вам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Риз Уизерспун

Фото: Instagram @reesewitherspoon

На пикник

Риз Уизерспун не только любит свободные платья с цветочными принтами, но и делает на них бизнес, продавая под собственным брендом. По саду актриса рассекает в нарядах из летящих тканей, в эспадрильях или сандалиях-слайдах, а все необходимое для пикника складывает во вместительные шопперы из рафии. Предлагаем повторить ход, чтобы отыграть остаток лета на полную! Под прицелом — платье-рубашка в паре с легендарными биркенштоками и плетеной сумкой.

1. Сандалии Birkenstock, 6 795 руб. 2. Сумка H&M, 1 999 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье Victoria Andreyanova, 22 500 руб.
  1. Сандалии Birkenstock, 6 795 руб. 2. Сумка H&M, 1 999 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье Victoria Andreyanova, 22 500 руб.

Фото: Instagram @reesewitherspoon / архивы пресс-служб

На прогулку вдоль моря

Есть много вариаций на тему бежевого, и мы рекомендуем использовать все. Вариант образа мы подсмотрели у Жюли Феррери: инфлюенсер добавляет к плотному хлопковому платью А-силуэта брутальные сандалии и мини-сумку Christian Dior — как истинная парижанка.

Следуем примеру и вооружаемся многоярусным платьем в оттенке капучино, добавляем пару сандалий на платформе (в духе тех, что носили в девяностых) и миниатюрный портфель цвета трюфеля.

1. Сандалии Vagabond, 8 000 руб. 2. Сумка Fetiche, 35 900 руб. 3. Очки Spunky Studio, 4 900 руб. 4. Платье Woolrich, цена по запросу.
  1. Сандалии Vagabond, 8 000 руб. 2. Сумка Fetiche, 35 900 руб. 3. Очки Spunky Studio, 4 900 руб. 4. Платье Woolrich, цена по запросу.

Фото: Instagram @juliesfi / архивы пресс-служб

На вечерний коктейль

Привносим средиземноморский шик в будни мегаполиса: чайное платье из хлопкового шитья вместе с мюли на каблуках — безоговорочное «да» в пользу идеального аутфита для свиданий днем и коктейля вечером. Остромодная сумка-«ведро», акцентные серьги и капля любимого парфюма — и комплименты обеспечены!

1. Мюли Guess, цена по запросу. 2. Сумка Coccinelle, 14 025 руб. 3. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 14 850 руб. 4. Платье «Снежная Королева», 2 150 руб.
  1. Мюли Guess, цена по запросу. 2. Сумка Coccinelle, 14 025 руб. 3. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 14 850 руб. 4. Платье «Снежная Королева», 2 150 руб.

Фото: Instagram @jeannedamas / архивы пресс-служб

Триумфальное возвращение в этом сезоне отпраздновали мини-юбки. Рианна уже показала мастер-класс по сочетанию денима с гавайской рубашкой, а Ким Кардашьян подружилась с рептилиями. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб

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