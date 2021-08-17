Институт благородных девиц: как и с чем носить чайные платья

На прогулку вдоль моря

Есть много вариаций на тему бежевого, и мы рекомендуем использовать все. Вариант образа мы подсмотрели у Жюли Феррери: инфлюенсер добавляет к плотному хлопковому платью А-силуэта брутальные сандалии и мини-сумку Christian Dior — как истинная парижанка.

Следуем примеру и вооружаемся многоярусным платьем в оттенке капучино, добавляем пару сандалий на платформе (в духе тех, что носили в девяностых) и миниатюрный портфель цвета трюфеля.