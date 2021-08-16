Возвращение легенды: как носить дерзкие мини-юбки из 2000-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Джинсовые мини
Рианна вернула самую провокационную модель нулевых — джинсовую мини-юбку, которая напоминает нечто, что когда-то было джинсами. К слову, внимание к апсайклингу сейчас повышенное, поэтому за шорты и юбки, вырезанные из старых джинсов, на вас не посмотрят косо — наоборот.
Фото: Eastnews
Носить ее нужно аккуратно, чтобы остаться в тренде и не уйти вглубь нулевых. Ри делает это ярко, рифмуя с микротопом, «гавайской» рубашкой оверсайз и минималистичными босоножками на шпильках. Берите на заметку прием: резинка нижнего белья, торчащая из-под пояса.
Цветной деним
Фото: Instagram @hoskelsa
Решайтесь на эксперименты так же смело, как это делает Эльза Хоск! Все оттенки розового, очевидно, не попрощаются с нами ни на остаток лета, ни будущей осенью, поэтому ставку можно смело делать на взрывную фуксию и конфетные цвета. Хотите необычного? Получите и распишитесь! Юбка из цветного денима претендует на место любимой вещи в вашем гардеробе. С ее помощью можно акцентировать монохромные образы (например, total white), а можно играть с родственными оттенками, как эта делает Эльза.
Рептилии и хищники
Фото: Instagram @kimkardashian
Без мини-юбок не обошлись и образы Ким Кардашьян — одной из главных адептов эстетики 2000-х. Звезда не скупится на цвета и фактуры, поэтому смело миксует облегающий топ-сетку с кожаной микроюбкой с тиснением под рептилию. Намекаем, что без этой дерзкой детали будущей осенью не обойтись, так что выходите на охоту прямо сейчас.
С фурнитурой
Все горячите тренды можно подсмотреть в блоге Елены Перминовой. Всего несколько месяцев назад модель стала мамой в четвертый раз, а уже носит юбки самой опасной длины. Например, недавно Елена отдыхала с подругами на Капри, где заставила мужчин понервничать своим дефиле в мини-юбке. Мы же извлекаем пользу и берем на карандаш ультракороткую длину, фактуру и соблазнительные разрезы, которые венчает фурнитура в форме колец.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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