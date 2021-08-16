Возвращение легенды: как носить дерзкие мини-юбки из 2000-х

Решайтесь на эксперименты так же смело, как это делает Эльза Хоск! Все оттенки розового, очевидно, не попрощаются с нами ни на остаток лета, ни будущей осенью, поэтому ставку можно смело делать на взрывную фуксию и конфетные цвета. Хотите необычного? Получите и распишитесь! Юбка из цветного денима претендует на место любимой вещи в вашем гардеробе. С ее помощью можно акцентировать монохромные образы (например, total white), а можно играть с родственными оттенками, как эта делает Эльза.

Рептилии и хищники