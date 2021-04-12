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Сонное царство: как носить пижамный стиль в офис и на вечеринки

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Giorgio Armani SS'21 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Длительная самоизоляция и в моде не прошла бесследно: дизайнеры предложили десятки вариаций на тему пижам, сорочек и превратили домашние тапочки в городские. Вернется ли желание наряжаться в пух и прах, когда мир окончательно обретет свободу? Или, быть может, придет эпоха overdressing? Остается только предполагать. А пока — наслаждаемся расслабленными силуэтами и нежными прикосновениями шелка. Сразу три стильных идеи — в материале Passion.ru.

В офис

  1. Брюки Mango, 3 299 руб. 2. Часы TAG Heuer, 139 000 руб. 3. Серьги Sunlight, 1 990 руб. 4. Бра La Journal Intime, цена по запросу. 5. Рубашка H&M, 1 899 руб. 6. Кеды Reebok, 7 999 руб. 7. Сумка Fetiche, 35 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если корпоративный дресс-код позволяет, то и в офисной одежде можно релаксировать. Идеальная формула — брюки-палаццо свободного силуэта в союзе с объемной бланковой рубашкой, будто позаимствованной у бойфренда утром. Финальные штрихи — пара практичной обуви, сумка, которая вместит ноутбук, косметичка, ланч-бокс и все, что может пригодиться в течение дня. Результат можно увидеть в коллекции Christopher Esber: свободные шелковые брюки, нарочито небрежно расстегнутая рубашка, минималистичная обувь на каблуке комфортной высоты.

На свидание

  1. Тренч Soeasy, 15 500 руб. 2. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 3. Платье Zara, 2 599 руб. 4. Сумка Massimo Dutti, 7 990 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 18 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Установка сезона — не усложнять. Если каблук, то kitten heel, если платья — то максимально свободные. Цитируем моду 90-х, которую буквально взорвали комбинации. Погрузиться в сонное царство предлагаем с трикотажными вариантами мидакси-длины, поверх которых в непогоду можно накинуть джемпер. Для свиданий — ботильоны на миниатюрных каблуках, сумка-круассан из мягкой кожи и классический тренч.

На вечеринку

  1. Брюки L'Enigme, 25 200 руб. 2. Сумка CODE28, 8 000 руб. 3. Серьги Wanna?Be!, 14 900 руб. 4. Топ L'Enigme, 12 100 руб. 5. Рубашка L'Enigme, 22 700 руб. 6. Туфли Mango, 3 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не списываем «городские пижамы» из шелка со счетов. Наоборот — выгуливаем их на вечеринки (надеемся, скоро погода позволит нам это)! Мы подобрали кипенно-белую тройку с ультрасоблазнительным бра-топом — кстати, самым модным приобретением сезона. К ней — туфли с вытянутыми мысами силуэта 2000-годов, сатиновая сумка-кисет и серьги — обязательно стейтмент!

Ранее мы рассказывали, как добавить яркость в повседневные образы. О главных цветовых решениях этой весны — на Passion.ru.

Фото: Vogue.com / архивы пресс-служб

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