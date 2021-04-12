Сонное царство: как носить пижамный стиль в офис и на вечеринки
Фото: Vogue.com
В офис
Фото: Архивы пресс-служб
Если корпоративный дресс-код позволяет, то и в офисной одежде можно релаксировать. Идеальная формула — брюки-палаццо свободного силуэта в союзе с объемной бланковой рубашкой, будто позаимствованной у бойфренда утром. Финальные штрихи — пара практичной обуви, сумка, которая вместит ноутбук, косметичка, ланч-бокс и все, что может пригодиться в течение дня. Результат можно увидеть в коллекции Christopher Esber: свободные шелковые брюки, нарочито небрежно расстегнутая рубашка, минималистичная обувь на каблуке комфортной высоты.
На свидание
Фото: Архивы пресс-служб
Установка сезона — не усложнять. Если каблук, то kitten heel, если платья — то максимально свободные. Цитируем моду 90-х, которую буквально взорвали комбинации. Погрузиться в сонное царство предлагаем с трикотажными вариантами мидакси-длины, поверх которых в непогоду можно накинуть джемпер. Для свиданий — ботильоны на миниатюрных каблуках, сумка-круассан из мягкой кожи и классический тренч.
На вечеринку
Фото: Архивы пресс-служб
Не списываем «городские пижамы» из шелка со счетов. Наоборот — выгуливаем их на вечеринки (надеемся, скоро погода позволит нам это)! Мы подобрали кипенно-белую тройку с ультрасоблазнительным бра-топом — кстати, самым модным приобретением сезона. К ней — туфли с вытянутыми мысами силуэта 2000-годов, сатиновая сумка-кисет и серьги — обязательно стейтмент!
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Фото: Vogue.com / архивы пресс-служб
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