Сонное царство: как носить пижамный стиль в офис и на вечеринки

Не списываем «городские пижамы» из шелка со счетов. Наоборот — выгуливаем их на вечеринки (надеемся, скоро погода позволит нам это)! Мы подобрали кипенно-белую тройку с ультрасоблазнительным бра-топом — кстати, самым модным приобретением сезона. К ней — туфли с вытянутыми мысами силуэта 2000-годов, сатиновая сумка-кисет и серьги — обязательно стейтмент!

Ранее мы рассказывали, как добавить яркость в повседневные образы. О главных цветовых решениях этой весны — на Passion.ru.