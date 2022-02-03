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Где купить стильный спортивный костюм и как носить его в городе: 15 примеров

Еще со времен первого локдауна тенденции перешли на сторону комфорта, да и наше восприятие изменилось. Кто-то стал наряжаться, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях, а кто-то так и не выбрался из объятий треников и домашних тапочек. Зато спортивные костюмы дождались своих пятнадцати минут славы и захватили сердца самых модных девушек.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рианна

Фото: Eastnews

Подсмотреть массу идей по их стилизации можно в стритстайл-хронике Рианны, которая то и дело хвастается суперспособностью сочетать несочетаемое. Ри носит безразмерные треники с туфлями на высоких шпильках, венчает образы узнаваемыми it-bags (и вам советует).

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свитшот Hooli, от 2990 руб. Брюки Hooli, от 2990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали семь классных вариантов, которые подойдут и для аутдор-тренировок, и для будущих весенних пикников, и, конечно, для города. В подборке — винтажные силуэты, цитирующие эстетику девяностых, уютный трикотаж кофейных оттенков и ультраяркие варианты на случай зимней хандры. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Модная практика

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Кто знает толк в спортшике, так это Хейли Бибер. Даже когда папарацци атакуют на выходе из фитнес-клуба, модель выглядит на миллион. У Хейли мы позаимствуем сочетание расслабленных черных брюк, меланжевой толстовки с капюшоном и пиджака внушительных размеров. Фэшиониста добавляет к аутфиту массивные кроссовки, а от назойливых фотокамер прячется за темными солнцезащитными очками и козырьком бейсболки Balenciaga.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Спортивные костюмы с олимпийкой и трениками расширяют зоны влияния, и на этот раз дошли до стритстайла Беллы Хадид. Образ модель обрамила трендовыми аксессуарами — брутальными кожаными перчатками, шоколадной сумкой на коротком ремешке и очками как у велосипедиста. Место кроссовок заняли грубые ботинки — советуем взять трюк на вооружение для капризной погоды.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Неспешные выходные Ирина Шейк предпочитает проводить в компании дочери Леи, стаканчика кофе и свежей выпечки. Для прогулок модель выбирает свободные треники и свитшот, дополняет их объемной дубленкой и любимой сумкой Cush от By Far.

Ранее мы рассказывали, как собрать стильные образы с пуховиками на все случаи жизни, а заодно подсказали, где купить самый яркий и теплый. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб

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