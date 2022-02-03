Где купить стильный спортивный костюм и как носить его в городе: 15 примеров
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Фото: Eastnews
Подсмотреть массу идей по их стилизации можно в стритстайл-хронике Рианны, которая то и дело хвастается суперспособностью сочетать несочетаемое. Ри носит безразмерные треники с туфлями на высоких шпильках, венчает образы узнаваемыми it-bags (и вам советует).
Выбор Passion.ru
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Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали семь классных вариантов, которые подойдут и для аутдор-тренировок, и для будущих весенних пикников, и, конечно, для города. В подборке — винтажные силуэты, цитирующие эстетику девяностых, уютный трикотаж кофейных оттенков и ультраяркие варианты на случай зимней хандры. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Модная практика
Фото: Eastnews
Кто знает толк в спортшике, так это Хейли Бибер. Даже когда папарацци атакуют на выходе из фитнес-клуба, модель выглядит на миллион. У Хейли мы позаимствуем сочетание расслабленных черных брюк, меланжевой толстовки с капюшоном и пиджака внушительных размеров. Фэшиониста добавляет к аутфиту массивные кроссовки, а от назойливых фотокамер прячется за темными солнцезащитными очками и козырьком бейсболки Balenciaga.
Фото: Eastnews
Спортивные костюмы с олимпийкой и трениками расширяют зоны влияния, и на этот раз дошли до стритстайла Беллы Хадид. Образ модель обрамила трендовыми аксессуарами — брутальными кожаными перчатками, шоколадной сумкой на коротком ремешке и очками как у велосипедиста. Место кроссовок заняли грубые ботинки — советуем взять трюк на вооружение для капризной погоды.
Фото: Eastnews
Неспешные выходные Ирина Шейк предпочитает проводить в компании дочери Леи, стаканчика кофе и свежей выпечки. Для прогулок модель выбирает свободные треники и свитшот, дополняет их объемной дубленкой и любимой сумкой Cush от By Far.
Ранее мы рассказывали, как собрать стильные образы с пуховиками на все случаи жизни, а заодно подсказали, где купить самый яркий и теплый. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб