Где купить стильный спортивный костюм и как носить его в городе: 15 примеров

Неспешные выходные Ирина Шейк предпочитает проводить в компании дочери Леи, стаканчика кофе и свежей выпечки. Для прогулок модель выбирает свободные треники и свитшот, дополняет их объемной дубленкой и любимой сумкой Cush от By Far.

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