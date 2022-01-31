Певица и модная икона Рианна ждет первенца от бойфренда рэпера

В ноябре 2020 года стало известно, что Рианна и A$AP Rocky начали романтические отношения после многих лет дружбы. Слухи об их романе ходили с тех пор, как в январе 2020 года Рианна после 3 лет отношений рассталась со своим бойфрендом миллиардером Хасаном Джамилем.

В мае 2021 года рэпер A$AP Rocky рассказал GQ о своем романе с Рианной, назвав ее «любовью всей моей жизни». На вопрос о том, какого ему быть не свободным, а в отношениях, реперь ответил: «Намного лучше. Намного лучше, когда у тебя есть «единственная». Она заменяет мне, наверное, миллион других людей. Я думаю, когда знаешь, что это та к— ты знаешь. Она Единственная», — признавался он с любовью.

Рианна же не раз говорила, что хотела бы завести семью. Певица рассказывала в интервью, что хотела бы иметь трех или четырех детей и неважно, будет у нее муж или нет. «Единственное, что может помочь воспитать ребенка — это любовь», — ответила звезда на критику женщин, которые рождают детей без отца.