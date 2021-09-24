Меган Маркл vs Анджелина Джоли: кто за кем копирует образы
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Фото: Globallook
В образах герцогини прослеживается минималистичная элегантность в духе Анджелины Джоли. К слову, актриса в последнее время тоже ведет активную общественную деятельность и недавно подняла вопросы здоровья семей в Белом доме. Последний выход Маркл сопровождала базовая водолазка и эффектные брюки-клеш, в которых ноги кажутся бесконечными. Дополнило образ классическое прямое пальто и замшевые лодочки на шпильках. Этим приемом часто пользуется Анджелина и никогда не проигрывает.
Фото: Eastnews
Платья-сетки восхищают поклонников Джоли, зато герцогиня Сассекская однажды потерпела модное фиаско с таким нарядом. В образе Jason Wu Меган Маркл пришла на премьеру фильма «Король Лев», за что была беспощадно раскритикована. Хейтеры заметили, что платье герцогине не по размеру, и даже не учли, что это был один из первых ее выходов после рождения сына Арчи.
Фото: Dpa / Eastnews
До «Мегзита» Меган Маркл постоянно упрекали в нарушении дресс-кода. Герцогиня не носила колготки, дополняла образы сумками кросс-боди, часто грешила брюками и джинсами. Классика жанра — черный низ, белый верх — как в школе.
Фото: Globallook / Eastnews
Не так давно стройными ногами в скинни-джинсах хвасталась и Кейт Миддлтон, которая соблюдает традиции и предписания дворцового протокола с особым трепетом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews