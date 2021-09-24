Меган Маркл vs Анджелина Джоли: кто за кем копирует образы

Платья-сетки восхищают поклонников Джоли, зато герцогиня Сассекская однажды потерпела модное фиаско с таким нарядом. В образе Jason Wu Меган Маркл пришла на премьеру фильма «Король Лев», за что была беспощадно раскритикована. Хейтеры заметили, что платье герцогине не по размеру, и даже не учли, что это был один из первых ее выходов после рождения сына Арчи.