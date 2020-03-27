Яна Рудковская, Валерия и другие звезды, которые стильно одеваются дома: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Валерия
Фото: Instagram
Валерия подает пример и мотивирует на активные занятия спортом даже во время самоизоляции. А вместе с тем — демонстрирует эффектный образ, построенный вокруг олимпийки в духе 90-х.
Яна Рудковская
Фото: Instagram
Яна Рудковская не изменяет любви к дизайнерским аксессуарам и дополняет камелиями Chanel даже медицинские маски. Находясь дома, светская львица продолжает появляться в эфирах Instagram в любимой пижаме с монограммой Louis Vuitton, хотя нередко меняет ее на что-то более забавное — сиреневое и с принтом в виде лисиц.
Джованна Антонелли
Фото: Instagram
Звезда сериала «Клон» смело демонстрирует подтянутую фигуру и роскошный загар. Спортивный стиль — фаворит Джованны Антонелли, поэтому ему она не изменяет даже дома. Свободная футболка с броской надписью, кроссовки и плетеная шляпка нашли друг друга в ее аутфите.
Юлия Барановская
Фото: Instagram
Юлия Барановская вышла во двор своего дома в монохромном образе цвета неба. Теплый пуховик, свободные брюки и удобные кроссовки — абсолютное попадание в комфорт.
Клаудия Шиффер
Фото: Instagram
Клаудия Шиффер предпочла не расставаться с дизайнерскими нарядами и нашла им применение дома. Супермодель замиксовала легкое белое платье с объемными рукавами с укороченным жилетом в этно-стиле.
Татьяна Навка
Фото: Instagram
Татьяна Навка предпочитает проводить время активно, гуляя с детьми на улице. Отказавшись от мейкапа, фигуристка компенсировала яркость неоновыми оттенками образа.
Наталья Подольская
Фото: Instagram
Total black, четко очерченный силуэт и ничего лишнего. Наталья Подольская выбрала верную тактику — ощущать комфорт и не прятать стройную фигуру.
Виктория Бекхэм
Фото: Instagram
Головокружительные шпильки Виктория Бекхэм оставила до лучших времен. А на период карантина полосатая шелковая пижама с инициалами — лучшее решение.
Ирина Дубцова
Фото: Instagram
Для прогулки с питомцами Ирина Дубцова делает ставку на яркость. Зеркальная парка с капюшоном, удобные джоггеры и массивные кроссовки флуоресцентных оттенков образовали эффектное трио.
Зара
Фото: Instagram
Певица Зара проводит все свободное время с сыновьями, наблюдая за их успехами в дистанционном обучении. Для своих домашних будней звезда выбрала базовые джинсы-скинни и уютный джемпер oversize в оттенке пыльной розы.
Джессика Альба
Фото: Instagram
Джессика Альба умело совмещает бьюти-ритуалы, утренний кофе и удаленную работу. А для максимального комфорта в режиме многозадачности выбирает широкие брюки и фактурный пуловер молочно-белого цвета, надетый поверх футболки.
Елена Темникова
Фото: Instagram
Брюки в пижамную полоску плюс лаконичная футболка цвета неба — нежный домашний микс от Елены Темниковой.
Виктория Лопырева
Фото: Instagram
Свой карантин Виктория Лопырева проводит в Дубае, нежась на солнце. А так как лето для телеведущей уже наступило — самое время для коротких джинсовых шорт и спортивных кроп-топов.
Ольга Орлова
Фото: Instagram
Для домашних игр с питомцами Ольга Орлова выбирает укороченные рваные джинсы и облегающий топ телесного цвета, который сидит на фигуре как «вторая кожа». В завершение домашнего casual — пушистые домашние тапочки.
Ранее мы рассказывали, какое применение селебрити нашли медицинским маскам. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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