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Яна Рудковская, Валерия и другие звезды, которые стильно одеваются дома: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Рудковская

Фото: Instagram

В непростой ситуации звезды предпочитают сохранять оптимистичный настрой, кардинально сменив тактику ведения Instagram. Теперь вместо снимков со светских мероприятий и гламурных вечеринок заменили фото в расслабленных домашних образах. Какие образы выбирают селебрити для стильной самоизоляции? Делится Passion.ru.

Валерия

Фото: Instagram

Валерия подает пример и мотивирует на активные занятия спортом даже во время самоизоляции. А вместе с тем — демонстрирует эффектный образ, построенный вокруг олимпийки в духе 90-х.

Яна Рудковская

Фото: Instagram

Яна Рудковская не изменяет любви к дизайнерским аксессуарам и дополняет камелиями Chanel даже медицинские маски. Находясь дома, светская львица продолжает появляться в эфирах Instagram в любимой пижаме с монограммой Louis Vuitton, хотя нередко меняет ее на что-то более забавное — сиреневое и с принтом в виде лисиц.

Джованна Антонелли

Фото: Instagram

Звезда сериала «Клон» смело демонстрирует подтянутую фигуру и роскошный загар. Спортивный стиль — фаворит Джованны Антонелли, поэтому ему она не изменяет даже дома. Свободная футболка с броской надписью, кроссовки и плетеная шляпка нашли друг друга в ее аутфите.

Юлия Барановская

Фото: Instagram

Юлия Барановская вышла во двор своего дома в монохромном образе цвета неба. Теплый пуховик, свободные брюки и удобные кроссовки — абсолютное попадание в комфорт.

Клаудия Шиффер

Фото: Instagram

Клаудия Шиффер предпочла не расставаться с дизайнерскими нарядами и нашла им применение дома. Супермодель замиксовала легкое белое платье с объемными рукавами с укороченным жилетом в этно-стиле.

Татьяна Навка

Фото: Instagram

Татьяна Навка предпочитает проводить время активно, гуляя с детьми на улице. Отказавшись от мейкапа, фигуристка компенсировала яркость неоновыми оттенками образа.

Наталья Подольская

Фото: Instagram

Total black, четко очерченный силуэт и ничего лишнего. Наталья Подольская выбрала верную тактику — ощущать комфорт и не прятать стройную фигуру.

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram

Головокружительные шпильки Виктория Бекхэм оставила до лучших времен. А на период карантина полосатая шелковая пижама с инициалами — лучшее решение.

Ирина Дубцова

Фото: Instagram

Для прогулки с питомцами Ирина Дубцова делает ставку на яркость. Зеркальная парка с капюшоном, удобные джоггеры и массивные кроссовки флуоресцентных оттенков образовали эффектное трио.

Зара

Фото: Instagram

Певица Зара проводит все свободное время с сыновьями, наблюдая за их успехами в дистанционном обучении. Для своих домашних будней звезда выбрала базовые джинсы-скинни и уютный джемпер oversize в оттенке пыльной розы.

Джессика Альба

Фото: Instagram

Джессика Альба умело совмещает бьюти-ритуалы, утренний кофе и удаленную работу. А для максимального комфорта в режиме многозадачности выбирает широкие брюки и фактурный пуловер молочно-белого цвета, надетый поверх футболки.

Елена Темникова

Фото: Instagram

Брюки в пижамную полоску плюс лаконичная футболка цвета неба — нежный домашний микс от Елены Темниковой.

Виктория Лопырева

Фото: Instagram

Свой карантин Виктория Лопырева проводит в Дубае, нежась на солнце. А так как лето для телеведущей уже наступило — самое время для коротких джинсовых шорт и спортивных кроп-топов.

Ольга Орлова

Фото: Instagram

Для домашних игр с питомцами Ольга Орлова выбирает укороченные рваные джинсы и облегающий топ телесного цвета, который сидит на фигуре как «вторая кожа». В завершение домашнего casual — пушистые домашние тапочки.

Ранее мы рассказывали, какое применение селебрити нашли медицинским маскам. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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