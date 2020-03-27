Яна Рудковская, Валерия и другие звезды, которые стильно одеваются дома: фото

Яна Рудковская не изменяет любви к дизайнерским аксессуарам и дополняет камелиями Chanel даже медицинские маски. Находясь дома, светская львица продолжает появляться в эфирах Instagram в любимой пижаме с монограммой Louis Vuitton, хотя нередко меняет ее на что-то более забавное — сиреневое и с принтом в виде лисиц.

Джованна Антонелли