Многодетная мама-блогер призвала носить яркие бра вместо медицинских масок

Констанс выразила свое мнение по поводу мер предосторожности и в условиях нехватки медицинских масок предложила свою вариацию на их тему. «Отчаянное время требует отчаянных мер. В нехватке масок нет ничего смешного. Мне приходится брать подручные средства, которые есть в моей машине, чтобы просто сходить в магазин» — пишет блогер. И однажды Холл нашла в салоне своего автомобиля бюстгальтер, который сочла за отличную защитную маску, сообщает The Sun. «У меня большой размер бюста и большое лицо, у кого-то из вас — наоборот. Все мы разные, но одно у нас общее — мы не должны распространять COVID-19 и у нас у всех есть бра» — призывает многодетная мать в своем блоге.