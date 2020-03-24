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Многодетная мама-блогер призвала носить яркие бра вместо медицинских масок

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Известная блогер Констанс Холл поддержала тренд на использование бюстгальтеров вместо медицинских масок. В период непростой ситуации по коронавирусу мать 6 детей призвала не унывать и носить яркие бра для защиты от инфекции.

Констанс выразила свое мнение по поводу мер предосторожности и в условиях нехватки медицинских масок предложила свою вариацию на их тему. «Отчаянное время требует отчаянных мер. В нехватке масок нет ничего смешного. Мне приходится брать подручные средства, которые есть в моей машине, чтобы просто сходить в магазин» — пишет блогер. И однажды Холл нашла в салоне своего автомобиля бюстгальтер, который сочла за отличную защитную маску, сообщает The Sun. «У меня большой размер бюста и большое лицо, у кого-то из вас — наоборот. Все мы разные, но одно у нас общее — мы не должны распространять COVID-19 и у нас у всех есть бра» — призывает многодетная мать в своем блоге.

Фото: Instagram

Аудитория Instagram Констанс насчитывает более 425 тысяч подписчиков, и многие из них были удивлены неординарным решением блогера. «Он золотой! В следующий раз я просто должна удивить своего мужа таким образом!», «Это не только весело, но действительно имеет смысл. Только ты можешь это осуществить! — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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