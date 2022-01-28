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Ближе к телу: 8 вариантов боди с длинным рукавом для стильных и теплых образов

Боди по праву заслуживает статус самой универсальной детали гардероба, а заодно самой соблазнительной, даже если речь идет не о кружевах и бюстье, а о базовом трикотаже и кашемире. Гарантируем, что модели хайлэг и тонкие текстуры без белья интригуют не меньше, чем самое нескромное декольте. Мы собрали восемь классных вариантов боди на все случаи жизни, которые легко обыграть в образах и уж точно можно носить в морозную погоду. Смотрите и запоминайте!
Ближе к телу: 8 вариантов боди с длинным рукавом для стильных и теплых образов

Ультрасоблазнительные

Ким Кардашьян знает о боди все (что естественно, ведь она их не только носит, но и производит под собственным брендом). К суперобъемным рваным джинсам, которые выглядят так, будто вот-вот упадут, звезда добавляет ультрасоблазнительную деталь — боди с дерзкими разрезами по бокам и экстремальным декольте.

В этом случае смотреться эффектно будет даже базовое черное боди без лишних деталей. Но для разнообразия мы подобрали модель на одно плечо и вариант с молнией спереди (расстегивайте сильнее, не стесняйтесь).

1. Studio 29, 2900 руб. 2. Le Journal Intime, 6300 руб. 3. Emka, 4190 руб.
  1. Studio 29, 2900 руб. 2. Le Journal Intime, 6300 руб. 3. Emka, 4190 руб.

Фото: Instagram @kimkardashian / архивы пресс-служб

Трикотаж и кашемир

Боди из кашемира, фактурного трикотажа, стопроцентной или смесовой шерсти — удобная альтернатива водолазкам и кардиганам, которые не всегда получается аккуратно заправить в брюки или джинсы. Если вы все еще не влюбились в боди, то вот вам несколько поводов: акцент на формах и моделирование правильного силуэта, всегда безупречная посадка с любого ракурса и даже в движении. А в качестве приятного бонуса возможность носить их даже зимой — с джинсами, кожаными брюками и юбками, костюмами и трениками, как это делает инфлюенсер Перниль Тейсбек.

1. Ulyana Sergeenko, 110 000 руб. 2. Intimissimi, 3199 руб. 3. Marciano by Guess, цена по запросу
  1. Ulyana Sergeenko, 110 000 руб. 2. Intimissimi, 3199 руб. 3. Marciano by Guess, цена по запросу

Фото: Instagram @pernilleteisbaek / архивы пресс-служб

Хайлэг

Белла Хадид, как адепт нулевых, точно знает, какая тенденция выстрелит, поэтому уже давно облюбовала боди-хайлэг (с высокими вырезами). Если в 2000-х их, скорее всего, носили бы с джинсами ультранизкой посадки, то сегодня модель выбирает вельветовые клеши с высокой линией талии.

Прием стоит взять на вооружение: при отсутствии намеков на декольте и наличии длинных рукавов высокие вырезы заставят сердца окружающих биться чаще. Главное — не забывать о тренировках и увеличить количество подходов на наклоны из стороны в сторону.

1. 12 Storeez, 2480 руб. 2. Love Republic, 2299 руб.
  1. 12 Storeez, 2480 руб. 2. Love Republic, 2299 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали, как носить маленькое черное платье и не заскучать. Если вы все еще не добавили хотя бы одно в свой гардероб — самое время это сделать. Мы нашли 10 стильных моделей и в пир, и в мир. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com / Instagram / Globallook / архивы пресс-служб

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