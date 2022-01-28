Ближе к телу: 8 вариантов боди с длинным рукавом для стильных и теплых образов
Ультрасоблазнительные
Ким Кардашьян знает о боди все (что естественно, ведь она их не только носит, но и производит под собственным брендом). К суперобъемным рваным джинсам, которые выглядят так, будто вот-вот упадут, звезда добавляет ультрасоблазнительную деталь — боди с дерзкими разрезами по бокам и экстремальным декольте.
В этом случае смотреться эффектно будет даже базовое черное боди без лишних деталей. Но для разнообразия мы подобрали модель на одно плечо и вариант с молнией спереди (расстегивайте сильнее, не стесняйтесь).
Фото: Instagram @kimkardashian / архивы пресс-служб
Трикотаж и кашемир
Боди из кашемира, фактурного трикотажа, стопроцентной или смесовой шерсти — удобная альтернатива водолазкам и кардиганам, которые не всегда получается аккуратно заправить в брюки или джинсы. Если вы все еще не влюбились в боди, то вот вам несколько поводов: акцент на формах и моделирование правильного силуэта, всегда безупречная посадка с любого ракурса и даже в движении. А в качестве приятного бонуса возможность носить их даже зимой — с джинсами, кожаными брюками и юбками, костюмами и трениками, как это делает инфлюенсер Перниль Тейсбек.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek / архивы пресс-служб
Хайлэг
Белла Хадид, как адепт нулевых, точно знает, какая тенденция выстрелит, поэтому уже давно облюбовала боди-хайлэг (с высокими вырезами). Если в 2000-х их, скорее всего, носили бы с джинсами ультранизкой посадки, то сегодня модель выбирает вельветовые клеши с высокой линией талии.
Прием стоит взять на вооружение: при отсутствии намеков на декольте и наличии длинных рукавов высокие вырезы заставят сердца окружающих биться чаще. Главное — не забывать о тренировках и увеличить количество подходов на наклоны из стороны в сторону.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, как носить маленькое черное платье и не заскучать. Если вы все еще не добавили хотя бы одно в свой гардероб — самое время это сделать. Мы нашли 10 стильных моделей и в пир, и в мир. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com / Instagram / Globallook / архивы пресс-служб