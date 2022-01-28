Ближе к телу: 8 вариантов боди с длинным рукавом для стильных и теплых образов

Ультрасоблазнительные

Ким Кардашьян знает о боди все (что естественно, ведь она их не только носит, но и производит под собственным брендом). К суперобъемным рваным джинсам, которые выглядят так, будто вот-вот упадут, звезда добавляет ультрасоблазнительную деталь — боди с дерзкими разрезами по бокам и экстремальным декольте.

В этом случае смотреться эффектно будет даже базовое черное боди без лишних деталей. Но для разнообразия мы подобрали модель на одно плечо и вариант с молнией спереди (расстегивайте сильнее, не стесняйтесь).