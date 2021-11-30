Герой сезона — кашемировый джемпер: где купить и как ухаживать

Изделия из чистого кашемира не образуют катышки. Пилинг появляется только тогда, когда в составе есть примесь других волокон — хлопка, верблюжьей или овечьей шерсти, синтетики. Кашемир — материал деликатный, поэтому стирать его в стиральной машине запрещено. В химчистке для этого используются специальные растворы и технологии, которые бережно очистят ткань.

Но если вам срочно нужен ваш любимый свитер, а времени на химчистку не осталось, постирайте его вручную. Для этого наберите тазик воды (температура — около 30 градусов), добавьте мягкий шампунь и легкими движениями сжимайте ткань, как губку.

Кашемировый свитер нельзя выжимать жгутом — необходимо положить его на махровое полотенце и дать воде стечь естественным образом. При этом менять полотенце нужно в среднем 3-4 раза. Чтобы изделие не потеряло форму, не храните его на вешалке.