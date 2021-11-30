Герой сезона — кашемировый джемпер: где купить и как ухаживать
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Фото: Instagram @vikyandthekid
До 20 000 рублей
Открывают наш топ пять моделей, которые доказывают, что вложение в кашемир не всегда бьет по карману. Здесь — джемперы из «чистых» волокон в самых разных оттенках: от теплого песочного до актуального фисташкового. Пролистайте галерею образов инфлюенсеров — и вы сразу поймете выгоду инвестиции. Как минимум вещь прослужит вам несколько сезонов подряд, а вообще — станет универсальной (и теплой) деталью любых зимних образов.
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Фото: Архивы пресс-служб
От 20 000 рублей и до...
Осторожно: в этом разделе то, что может соблазнить в два счета. На место в вашем списке желаний (а далее — под елкой) претендуют джемперы с горловиной на молнии, с декоративными пуговицами на плечах и с вышивкой в лучших традициях жанра зимней сказки. Последние варианты советуем сразу пересылать второй половинке, причем с самым прозрачным намеком.
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Фото: Архивы пресс-служб
Уход за кашемиром: советы эксперта
Кашемир — материал нежный, но вполне совместимый даже с самым активным ритмом жизни. О том, как продлить его срок службы, мы поговорили с экспертом. Спойлер: все очень просто.
Анастасия Кравченко
Эксперт химчистки BonBola.ru
Изделия из чистого кашемира не образуют катышки. Пилинг появляется только тогда, когда в составе есть примесь других волокон — хлопка, верблюжьей или овечьей шерсти, синтетики. Кашемир — материал деликатный, поэтому стирать его в стиральной машине запрещено. В химчистке для этого используются специальные растворы и технологии, которые бережно очистят ткань.
Но если вам срочно нужен ваш любимый свитер, а времени на химчистку не осталось, постирайте его вручную. Для этого наберите тазик воды (температура — около 30 градусов), добавьте мягкий шампунь и легкими движениями сжимайте ткань, как губку.
Кашемировый свитер нельзя выжимать жгутом — необходимо положить его на махровое полотенце и дать воде стечь естественным образом. При этом менять полотенце нужно в среднем 3-4 раза. Чтобы изделие не потеряло форму, не храните его на вешалке.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб