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Маленькое черное платье: 10 вариантов на все случаи жизни (и как их носить)

На тему маленького черного платья было сказано немало, но мы не устаем делать ему комплименты (и в этом солидарны с дизайнерами и стилистами). Подиум активно пропагандирует цвет, но ряды тех, кто выбирает total black, не редеют. Поэтому в переходе на темную сторону не забудьте вооружиться идеальным образом. А чтобы его составить, мы собрали сразу десять классных черных платьев на все случаи: от фактурных мини на каждый день до вариантов длины миди с экстремальными разрезами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Выбор Passion.ru

Безупречный крой и правильная посадка — модная аксиома шопинга. В нашей подборке — удачные мини-платья с контрастными деталями и трикотажные варианты всех мастей. Точное попадание в тренд — обилие интригующих вырезов, шнуровки и разрезы от бедра (трюк, который делает даже самую лаконичную модель остромодной).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Lime, 4599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Практика

Нам хорошо запомнился один из аутфитов Леди Гаги с крошечным черным платьем Andrew Gn с драматичным кружевным воротничком и акцентными пуговицами. Для вдохновения можно пересмотреть «Семейку Аддамс» и внимательно понаблюдать за образом Уэнздэй. Вместо девчачьих хвостиков певица собрала волосы в элегантный пучок, взобралась на высокие шпильки и вооружилась микросумкой.

Леди Гага

Леди Гага

Фото: Eastnews

Инструкцию по применению маленького черного платья для смелых можно подсмотреть в парижских хрониках Беллы Хадид. Модель вновь совершила оммаж нулевым и зарифмовала его с прямыми брюками в клетку. Увенчали образ классические лодочки и крошечная сумка-багет, усыпанная кристаллами.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Трикотажу в этом сезоне говорят все «да» — так, что даже кожу заметно потеснили с модного ринга. Возвращает тренд в топ Ирина Шейк, которая выгуляла лаконичное платье Helmut Lang с затейливой деталью. К нему добавила пару мерцающих босоножек цвета металлик (и вам советует).

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали самые выигрышные образы для морозной зимы, которые не дадут холоду ни единого шанса. Доказываем: где комфорт, там и стиль. А как составить стильный и теплый аутфит — рассказываем в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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