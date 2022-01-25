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Маленькое черное платье: 10 вариантов на все случаи жизни (и как их носить)

На тему маленького черного платья было сказано немало, но мы не устаем делать ему комплименты (и в этом солидарны с дизайнерами и стилистами). Подиум активно пропагандирует цвет, но ряды тех, кто выбирает total black, не редеют. Поэтому в переходе на темную сторону не забудьте вооружиться идеальным образом. А чтобы его составить, мы собрали сразу десять классных черных платьев на все случаи: от фактурных мини на каждый день до вариантов длины миди с экстремальными разрезами.