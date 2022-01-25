Маленькое черное платье: 10 вариантов на все случаи жизни (и как их носить)
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rosiehw
Выбор Passion.ru
Безупречный крой и правильная посадка — модная аксиома шопинга. В нашей подборке — удачные мини-платья с контрастными деталями и трикотажные варианты всех мастей. Точное попадание в тренд — обилие интригующих вырезов, шнуровки и разрезы от бедра (трюк, который делает даже самую лаконичную модель остромодной).
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Практика
Нам хорошо запомнился один из аутфитов Леди Гаги с крошечным черным платьем Andrew Gn с драматичным кружевным воротничком и акцентными пуговицами. Для вдохновения можно пересмотреть «Семейку Аддамс» и внимательно понаблюдать за образом Уэнздэй. Вместо девчачьих хвостиков певица собрала волосы в элегантный пучок, взобралась на высокие шпильки и вооружилась микросумкой.
Фото: Eastnews
Инструкцию по применению маленького черного платья для смелых можно подсмотреть в парижских хрониках Беллы Хадид. Модель вновь совершила оммаж нулевым и зарифмовала его с прямыми брюками в клетку. Увенчали образ классические лодочки и крошечная сумка-багет, усыпанная кристаллами.
Фото: Eastnews
Трикотажу в этом сезоне говорят все «да» — так, что даже кожу заметно потеснили с модного ринга. Возвращает тренд в топ Ирина Шейк, которая выгуляла лаконичное платье Helmut Lang с затейливой деталью. К нему добавила пару мерцающих босоножек цвета металлик (и вам советует).
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали самые выигрышные образы для морозной зимы, которые не дадут холоду ни единого шанса. Доказываем: где комфорт, там и стиль. А как составить стильный и теплый аутфит — рассказываем в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб