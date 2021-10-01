3 блейзера для стильной осени: разбираем модные цвета и фасоны

Главное в серых осенних буднях — не заскучать. Поэтому рекомендуем переходить на светлую сторону, как это делает герцогиня Кэтрин. После длительного затишья, которое СМИ связывали с беременностью, Миддлтон снова в строю — в безукоризненном блейзере и классических брюках, которые визуально делают ноги бесконечными.

Берем пример! Идеальная база — двубортный блейзер цвета капучино, который показал отличную совместимость с бланковыми футболками и рубашками, костюмными брюками и широкими джинсами.