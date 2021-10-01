3 блейзера для стильной осени: разбираем модные цвета и фасоны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Главное в серых осенних буднях — не заскучать. Поэтому рекомендуем переходить на светлую сторону, как это делает герцогиня Кэтрин. После длительного затишья, которое СМИ связывали с беременностью, Миддлтон снова в строю — в безукоризненном блейзере и классических брюках, которые визуально делают ноги бесконечными.
Берем пример! Идеальная база — двубортный блейзер цвета капучино, который показал отличную совместимость с бланковыми футболками и рубашками, костюмными брюками и широкими джинсами.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Джиджи Хадид сделала ставку на главный оттенок лета и не прогадала: он отлично вписывается в осенний гардероб. Насыщенный изумруд, который ввели в модную практику Bottega Veneta не прощается с нами. Джиджи нарядилась в Victoria Beckham, добавила леопардовую сумку-багет и брутальные ботинки Wandler. Мы советуем поэкспериментировать с оттенками зелени — в этом сезоне их будет много.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Классический черный мы не могли обойти стороной. Правда, чтобы не унывать от монохрома, пробуем модный трюк от Ирины Шейк: total black плюс акцентная обувь с анималистическим принтом. Эффект «вау» гарантирован!
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали о самых модных платьях сезона. В wish-листе — уютный трикотаж, бохо-шик и экстремальные модели мини для особых случаев. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram