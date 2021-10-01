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3 блейзера для стильной осени: разбираем модные цвета и фасоны

Блейзеры настолько прочно обосновались в стратегических запасах фэшионисток, что представить без них базовый гардероб действительно трудно. Одна деталь — десятки стильных образов, и в доказательство этому — образы первых леди и монарших особ во главе с Кейт Миддлтон и королевой Ранией, и стритстайл-хроники знаменитостей. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Рания

Фото: Globallook

Главное в серых осенних буднях — не заскучать. Поэтому рекомендуем переходить на светлую сторону, как это делает герцогиня Кэтрин. После длительного затишья, которое СМИ связывали с беременностью, Миддлтон снова в строю — в безукоризненном блейзере и классических брюках, которые визуально делают ноги бесконечными.

Берем пример! Идеальная база — двубортный блейзер цвета капучино, который показал отличную совместимость с бланковыми футболками и рубашками, костюмными брюками и широкими джинсами.

Жакет Marc Cain, цена по запросу. Серьги Tous, 31 600 руб. Сумка AMA.brand, 20 400 руб.

Жакет Marc Cain, цена по запросу. Серьги Tous, 31 600 руб. Сумка AMA.brand, 20 400 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Джиджи Хадид сделала ставку на главный оттенок лета и не прогадала: он отлично вписывается в осенний гардероб. Насыщенный изумруд, который ввели в модную практику Bottega Veneta не прощается с нами. Джиджи нарядилась в Victoria Beckham, добавила леопардовую сумку-багет и брутальные ботинки Wandler. Мы советуем поэкспериментировать с оттенками зелени — в этом сезоне их будет много.

Блейзер Studio 29, 8 900 руб. Очки Brevno, 15 000 руб. Браслет Adamas, 16 926 руб.

Блейзер Studio 29, 8 900 руб. Очки Brevno, 15 000 руб. Браслет Adamas, 16 926 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Классический черный мы не могли обойти стороной. Правда, чтобы не унывать от монохрома, пробуем модный трюк от Ирины Шейк: total black плюс акцентная обувь с анималистическим принтом. Эффект «вау» гарантирован!

Блейзер Sandro, 35 900 руб. Ботильоны Portal, 12 990 руб. Бра Hunkemoller, цена по запросу.

Блейзер Sandro, 35 900 руб. Ботильоны Portal, 12 990 руб. Бра Hunkemoller, цена по запросу.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали о самых модных платьях сезона. В wish-листе — уютный трикотаж, бохо-шик и экстремальные модели мини для особых случаев. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram