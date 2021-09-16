Кейт Миддлтон не беременна: герцогиня в стильном образе вернулась к королевским обязанностям

Кейт надела бежевый светлый пиджак и широкие расклешенные брюки насыщенного синего оттенка, а образ дополнила приталенной белоснежной рубашкой. Поклонники с пристрастием смогли оценить фигуру Кейт Миддлтон — но она нисколько не намекала на беременность, что страшно расстроило британцев.

Напомним, что беременность герцогини часто сопровождается серьезным токсикозом и общим недомоганием, что заставляет королевскую семью оберегать ее во время беременности от серьезных нагрузок. Жители Великобритании и любители пары Кейт-Уильям очень надеялись на радостную новость, но 39-летняя супруга будущего короля серьезно их разочаровала.