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Кейт Миддлтон не беременна: герцогиня в стильном образе вернулась к королевским обязанностям

Мама троих детей и супруга принца Уильяма снова в строю королевских обязанностей — в последний раз на публике она появилась 11 июля на финале Уимблдона. Долгое отсутствие Кейт на радарах СМИ связывали с четвертой беременностью. А после того как в Сети появились первые кадры герцогини с визита на станцию Королевских ВВС Брайз-Нортон в Оксфордшире, все предположения развеялись — Кейт изящна, как всегда, и в отличной подтянутой форме.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон не беременна

Фото: I-Images/Global Look Press

К своим обязанностям Миддлтон приступила сразу с серьезных задач и пообщалась с британскими военными и волонтерами, которые смогли вывезти почти 15 тысяч человек из Кабула. Но поклонники модных образов Кейт успели оценить наряд, который она подобрала.

Кейт надела бежевый светлый пиджак и широкие расклешенные брюки насыщенного синего оттенка, а образ дополнила приталенной белоснежной рубашкой. Поклонники с пристрастием смогли оценить фигуру Кейт Миддлтон — но она нисколько не намекала на беременность, что страшно расстроило британцев.

Напомним, что беременность герцогини часто сопровождается серьезным токсикозом и общим недомоганием, что заставляет королевскую семью оберегать ее во время беременности от серьезных нагрузок. Жители Великобритании и любители пары Кейт-Уильям очень надеялись на радостную новость, но 39-летняя супруга будущего короля серьезно их разочаровала.