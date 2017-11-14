Материалы

Твид, опредленно, один из самых популярных материалов, который не даст вам замерзнуть. Плотные платья силуэта футляр придутся ко двору в офисе, чуть более игривые версии, например с кожаными вставками или без рукавов, можно смело надевать на различные мероприятия. Все еще прохладно? Наденьте под платье водолазку.

Достойный конкурент твида — замша, пускай и искусственная. Такие платья выглядят достаточно минималистично, но очень стильно. Попробуйте примерить в комплекте с аксессуарами из кожи!

Отлично смотрятся и платья из денима, бархата и фланели, особенно если это платья-рубашки. Комбинировать такое платье проще всего с плотными колготками и высокими сапогами. Впрочем, если вы выбираете, например, бархатное миди-платье с запахом, носить его лучше с яркими ботильонами на небольшом тонком каблуке. Кстати, возьмите на заметку: бархат — идеальный материал для новогоднего наряда. Если сочетать простое платье с яркими аксессуарами, образ легко перевести из разряда повседневных в разряд праздничных.

Фасоны

Мы уже упомянули платья-футляры и платья-рубашки. Еще один модный фасон — платье-свитер или платье-водолазка. Такой элемент гардероба максимально упрощает подбор образа. Казалось бы, вы надеваете всего лишь длиный свитер, а аутфит уже становится экстремально модным. Врочем, платья мини-длины лучше носить, например, в комплекте с кожаными легинсами или джинсами скинни. Что же касается обуви, здесь стилисты вас не ограничивают: утепленные кеды, байкер-бутс, челси или даже туфли-лодочки, вариантов множество!

Цвета

Несомненный лидер — алый и все его оттенки. Выбирать ли полностью красное платье или ограничиться лишь яркими деталями — зависит от вашей уверенности в себе и, конечно, места работы. Не во всех офисах разрешено появляться в вещах столь броского цвета. Впрочем, вы всегда можете надеть винное или же, напротив, темно-изумрудное платье.

Принты

Мы уже не раз писали о популярности вещей в клетку в этом сезоне. Обратите внимание на наряды из плотного трикотажа, украшенные традиционной клеткой в стиле принца Уэльского. Вторым по популярности остается цветочный принт. Для зимы лучше выбирать платья с основой из темной ткани.