Как ни странно, одним из главных хитов осенне-зимних коллекций стала... белая водолазка! Passion.ru предлагает вам разобраться, с чем можно носить этот базовый предмет гардероба.

Белая водалазка, или бадлон — универсальная вещь. Она сочетается и с джинсами, и с сарафанами, и с летящими платьями. Она настолько популярна и в то же время незаметна, что кажется, будто точно не сможет стать основой ультрамодного образа.

Этой осенью в моде американские мотивы, и белая водолазка очень удачно впишется и в образ в стиле хиппи, и кантри, и даже диско. Выбирайте течение по душе — и комбинируйте, комбинируйте, комбинируйте.

Кроме того, водолазка — отличная пара для яркого кимоно. Во-первых, лишние акценты здесь будут ни к чему, а во-вторых, так значительно теплее. Подберите к образу укороченные джинсы-клеш и высокие лакированные ботильоны, наденьте на шею длинную цепочку с кулоном в цвет кимоно — модный аутфит готов.

Если вы готовы отказаться от каблуков, дополните look модными кроссовками. Поклонницам спокойных образов идут базовые модели черного или белого цвета. А тем, кто любит эксперименты, — яркие и даже броские с различными сочетаниями цветов и принтами.

Кстати, чтобы вам было проще ориентироваться в возможных сочетаниях, наши стилисты составили два трендовых образа на любой вкус и кошелек.

Хочу

Винила много не бывает! А если он еще и в главном цвете сезона... Белая водолазка играет в этом образе роль катализатора: снимаете плащ — и получаете классический строгий аутфит.

1 - Плащ MSGM, 49 881 руб.; 2 - Клатч Gucci, цена по запросу; 3 - Водолазка Maison Ullens, цена по запросу; 4 - Ботильоны Dorateymur., 30 089 руб; 5 - Брюки Rosie Assoulin

Могу

Такой образ отлично подходит для осенних прогулок. Утепленная джинсовая куртка не даст замерзнуть, а если заменить кроссовки на стильные ботильоны, можно смело отправляться на свидание или встречу с подругами!

1 - Водолазка Oodji, 999 руб; 2 - Кепка Asos, цена по запросу; 3 - Куртка H&M, 4999 руб.; 4 - Брюки Ostin, цена по запросу; 5 - Кроссовки Nike Air Huarache, 9 490 руб. (Street Beat); 6 - Сумка H&M, 3299 руб.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб, shutterstock/vostock