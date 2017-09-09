Как ни странно, одним из главных хитов осенне-зимних коллекций стала... белая водолазка! Passion.ru предлагает вам разобраться, с чем можно носить этот базовый предмет гардероба.

Белая водалазка, или бадлон — универсальная вещь. Она сочетается и с джинсами, и с сарафанами, и с летящими платьями. Она настолько популярна и в то же время незаметна, что кажется, будто точно не сможет стать основой ультрамодного образа.

Этой осенью в моде американские мотивы, и белая водолазка очень удачно впишется и в образ в стиле хиппи, и кантри, и даже диско. Выбирайте течение по душе — и комбинируйте, комбинируйте, комбинируйте.

Кроме того, водолазка — отличная пара для яркого кимоно. Во-первых, лишние акценты здесь будут ни к чему, а во-вторых, так значительно теплее. Подберите к образу укороченные джинсы-клеш и высокие лакированные ботильоны, наденьте на шею длинную цепочку с кулоном в цвет кимоно — модный аутфит готов.

Если вы готовы отказаться от каблуков, дополните look модными кроссовками. Поклонницам спокойных образов идут базовые модели черного или белого цвета. А тем, кто любит эксперименты, — яркие и даже броские с различными сочетаниями цветов и принтами.

Кстати, чтобы вам было проще ориентироваться в возможных сочетаниях, наши стилисты составили два трендовых образа на любой вкус и кошелек.