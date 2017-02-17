Клетка виши, уэльская клетка, шотландка и другие виды всеми любимого принта вновь в тренде. Значит, пора придумывать новые интересные варианты сочетаний. Этой осенью в моде эксперименты. Passion.ru предлагает вам по-новому взглянуть на вещи в клеточку!

Стиль Tom Boy Западные модницы уже не первый сезон опустошают гардеробы своих бойфрендов. Загляните в шкаф вашего мужчины за идеальной белой рубашкой oversize. Дополните образ брюками в клетку и ботинками-оксфордами. Кстати, всевозможные сочетания брюк, пиджаков, поло и рубашек, которые делают вас похожей на задорного британского студента, — это точно hot и cool! И, между прочим, выглядит дерзко и сексуально.

Tomboy tailoring 👐 story on the blog now! Публикация от Jane Aldridge (@seaofshoes) Июл 28 2017 в 10:43 PDT

Необычный крой Что-что, а пальто и куртки необычного кроя точно выглядят стильно. Все еще думаете, что клетчатые вещи — это скучно? Примертьте асимметричное платье, юбку с воланами или брюки со штанинами разной длины. Убедили? То-то же! Даже классика сегодня может заиграть абсолютно по-новому.

Deets from my recent blog post ✨ Check my InstaStories to shop this dress 🖤 #ootd Публикация от Lolita (@lolitamas) Авг 25 2017 в 1:29 PDT

Новая классика Юбки в шотлантскую клетку ассоцируются со школьной порой? Мы не призываем вас носить мини. Это действительно несколько пошло. А вот юбка-карандаш придется этой осенью весьма кстати. Носим с водолазками, свитшотами и минималистичными пальто.

Bringing frenchy back Публикация от Camille Charrière (@camillecharriere) Авг 31 2017 в 11:00 PDT

Смешиваем принты Осень — время новых знаний и умений, согласны? Тогда вперед! Берем пример со звезд и смешиваем в одном образе сразу несколько принтов. Одно условие: если берете мелкую клетку, то полоска должна быть крупной — и наоборот.

Thank you @michaelkors for another epic day. Love always, Cruella 👠🖤⚪️⚫️⚪️🖤👠 Публикация от Blake Lively (@blakelively) Фев 16 2017 в 5:10 PST

Яркие акценты Порой чтобы выглядеть ярко, достаточно надеть шарф с принтом тартан или же такое платье. Впрочем, существует еще множество способов и сочетаний. Например, модные лонгсливы и свитеры броских цветов — лимонного, оранжевого, алого или фуксии, которые отлично дополнят образ. Сочетайте классическую косую серую клетку с яркими вещами и аксессуарами.