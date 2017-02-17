Клетка виши, уэльская клетка, шотландка и другие виды всеми любимого принта вновь в тренде. Значит, пора придумывать новые интересные варианты сочетаний. Этой осенью в моде эксперименты. Passion.ru предлагает вам по-новому взглянуть на вещи в клеточку!

Стиль Tom Boy

Западные модницы уже не первый сезон опустошают гардеробы своих бойфрендов. Загляните в шкаф вашего мужчины за идеальной белой рубашкой oversize. Дополните образ брюками в клетку и ботинками-оксфордами. Кстати, всевозможные сочетания брюк, пиджаков, поло и рубашек, которые делают вас похожей на задорного британского студента, — это точно hot и cool! И, между прочим, выглядит дерзко и сексуально.

Tomboy tailoring 👐 story on the blog now!

Публикация от Jane Aldridge (@seaofshoes)

Необычный крой

Что-что, а пальто и куртки необычного кроя точно выглядят стильно. Все еще думаете, что клетчатые вещи — это скучно? Примертьте асимметричное платье, юбку с воланами или брюки со штанинами разной длины. Убедили? То-то же! Даже классика сегодня может заиграть абсолютно по-новому.

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Публикация от Lolita (@lolitamas)

Новая классика

Юбки в шотлантскую клетку ассоцируются со школьной порой? Мы не призываем вас носить мини. Это действительно несколько пошло. А вот юбка-карандаш придется этой осенью весьма кстати. Носим с водолазками, свитшотами и минималистичными пальто.

Bringing frenchy back

Публикация от Camille Charrière (@camillecharriere)

Смешиваем принты

Осень — время новых знаний и умений, согласны? Тогда вперед! Берем пример со звезд и смешиваем в одном образе сразу несколько принтов. Одно условие: если берете мелкую клетку, то полоска должна быть крупной — и наоборот.

Thank you @michaelkors for another epic day. Love always, Cruella 👠🖤⚪️⚫️⚪️🖤👠

Публикация от Blake Lively (@blakelively)

Яркие акценты

Порой чтобы выглядеть ярко, достаточно надеть шарф с принтом тартан или же такое платье. Впрочем, существует еще множество способов и сочетаний. Например, модные лонгсливы и свитеры броских цветов — лимонного, оранжевого, алого или фуксии, которые отлично дополнят образ. Сочетайте классическую косую серую клетку с яркими вещами и аксессуарами.

Текст: Диана Гербер

Фото: instagram, архивы пресс-служб