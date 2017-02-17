Как носить вещи в клетку этой осенью: 5 модных идей
Стиль Tom Boy
Западные модницы уже не первый сезон опустошают гардеробы своих бойфрендов. Загляните в шкаф вашего мужчины за идеальной белой рубашкой oversize. Дополните образ брюками в клетку и ботинками-оксфордами. Кстати, всевозможные сочетания брюк, пиджаков, поло и рубашек, которые делают вас похожей на задорного британского студента, — это точно hot и cool! И, между прочим, выглядит дерзко и сексуально.
Tomboy tailoring 👐 story on the blog now!
Публикация от Jane Aldridge (@seaofshoes)
Необычный крой
Что-что, а пальто и куртки необычного кроя точно выглядят стильно. Все еще думаете, что клетчатые вещи — это скучно? Примертьте асимметричное платье, юбку с воланами или брюки со штанинами разной длины. Убедили? То-то же! Даже классика сегодня может заиграть абсолютно по-новому.
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Публикация от Lolita (@lolitamas)
Новая классика
Юбки в шотлантскую клетку ассоцируются со школьной порой? Мы не призываем вас носить мини. Это действительно несколько пошло. А вот юбка-карандаш придется этой осенью весьма кстати. Носим с водолазками, свитшотами и минималистичными пальто.
Публикация от Camille Charrière (@camillecharriere)
Смешиваем принты
Осень — время новых знаний и умений, согласны? Тогда вперед! Берем пример со звезд и смешиваем в одном образе сразу несколько принтов. Одно условие: если берете мелкую клетку, то полоска должна быть крупной — и наоборот.
Thank you @michaelkors for another epic day. Love always, Cruella 👠🖤⚪️⚫️⚪️🖤👠
Публикация от Blake Lively (@blakelively)
Яркие акценты
Порой чтобы выглядеть ярко, достаточно надеть шарф с принтом тартан или же такое платье. Впрочем, существует еще множество способов и сочетаний. Например, модные лонгсливы и свитеры броских цветов — лимонного, оранжевого, алого или фуксии, которые отлично дополнят образ. Сочетайте классическую косую серую клетку с яркими вещами и аксессуарами.
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Публикация от Ven's Wife Style 🇬🇧🇵🇱 (@venswifestyle)
Текст: Диана Гербер
Фото: instagram, архивы пресс-служб