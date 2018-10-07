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15 стильных и уютных фасонов платьев для прохладной осени

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Платье New Look, 2280 руб.

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Кажется, прошло не так много времени, а мы уже успели прибрать подальше все летние вещи и достать теплые свитера и пальто – осень застала нас врасплох. От недостатка солнца и непрерывных дождей портится настроение. Но вы же знаете – у природы нет плохой погоды – так что эмоциональный упадок можно запросто устранить. Как? Легко – с помощью нового платья!

Больше цвета!

Возможно, вы не знали, но палитра красного, желтого и оранжевого цветов вызывает положительные эмоции и поднимает настроение. А это значит, что нужно добавить ярких красок в вашу жизнь! Если плохое настроение совсем одолело, то скорее отправляйтесь в магазин и примеряйте самые «огненные» платья – психологи обещают, что результат не заставит долго ждать. Кроме того, палитра ярких цветов в этом сезоне правит бал – дизайнеры призывают нас не сдерживаться и дать волю фантазии. Тем более, на фоне осеннего пейзажа в платье сочного оттенка вы будете выглядеть очень органично.

Время экспериментов!

Говорят, что весна – это время перемен. Но это тоже самое, что обещать себе сесть на диету в понедельник. Меняйтесь уже сейчас! Для начала поэкспериментируйте с необычными принтами. В этом сезоне, к примеру, дизайнеры задают тренд на анималистику. В платье такой "дикой" расцветки вы точно не останетесь незамеченной. Но чтобы не выглядеть вульгарно, выбирайте более простые фасоны и не перебарщивайте с аксессуарами.

Кстати, флористичный принт не обязательно приберегать для весны. Осенью он тоже актуален. Платье с цветочным узором будет напоминать вам о жарких странах в холодные октябрьские будни.

Акцент на деталях

Даже самое обычное платье с помощью интересных деталей может заиграть по-новому. Стоит просто добавить легкомысленные рюши или контрастные вставки – и вот, ваш скучный наряд уже выглядит более празднично. Если дресс-код не позволяет носить платья ярких цветов, но очень хочется, выбирайте сдержанные модели, но у которых будет своя изюминка.

Женственность

Бесформенные силуэты и свободный крой отжили свое. Этот сезон дизайнеры провозгласили эрой настоящей женственности и элегантности. Не упускайте возможность подчеркнуть свою хрупкость и изящество – настоящие леди предпочитают платья приталенных силуэтов, которые выгодно подчеркивают их достоинства.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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