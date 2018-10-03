Ретро, бохо и другие главные тренды сезона весна-лето — 2019 с мировых Недель моды

Ретро-эстетика уже который сезон не отпускает дизайнеров. Наступающей весной к платьям с широкими плечами, oversize жакетам и свитерам добавятся еще и принты аля 80-ые. Вы, наверняка, помните «варенки» и моду на трикотаж с поплывшим цветом. Такая техника окрашивания называется tie dye и сморится довольно интересно и на платьях, и на пиджаках, и на вещах из денима.

Белый цвет