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Ретро, бохо и другие главные тренды сезона весна-лето — 2019 с мировых Недель моды

В Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже завершились главные Недели моды. Passion.ru держал руку на пульсе и готов рассказать вам о главных тенденция сезона весна-лето – 2019.

Ретро

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Показ Balenciaga, весна-лето — 2019

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Ретро-эстетика уже который сезон не отпускает дизайнеров. Наступающей весной к платьям с широкими плечами, oversize жакетам и свитерам добавятся еще и принты аля 80-ые. Вы, наверняка, помните «варенки» и моду на трикотаж с поплывшим цветом. Такая техника окрашивания называется tie dye и сморится довольно интересно и на платьях, и на пиджаках, и на вещах из денима.

Белый цвет

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Показ Chanel, весна-лето — 2019

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Белый цвет – стал фаворитом практически всех дизайнеров. Это не удивительно, ведь для весенне-летнего сезона он подходит чуть ли не лучше всего остального. Нам предлагают носить не только белоснежные рубашки, футболки и платья, но и костюмы, и верхнюю одежду. Да, непрактично, зато стильно.

Стиль бохо

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Показ Longchamp, весна-лето — 2019

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Этно-стилистика и вестерн тоже остаются с нами и будущим летом. Жилеты с бахромой, казаки, сарафаны в пол, юбки, выполненные в технике печворк, даже рубашки в стиле украинских вышиванок - все это будет актуально. Но носить лучше с чем-то более современным, хотя полностью тонуть в бохо так же не воспрещается.

Неон

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Показ Off-White, весна-лето — 2019

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Будущая весна будет экстремально яркой! Одежда цвета неоновых маркеров - настоящий хит. Ядерно-желтые, зеленые, розовые и другие оттенки просто обязаны поселиться в вашем гардеробе. Если не готовы, например, к броскому платью - можно прикупить на лето цветной клатч или и вовсе серьги.

Сексуальность

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Показ Victoria Beckham, весна-лето — 2019

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За несколько сезонов излишней маскулинности, супер-oversize и небрежности мы порядком позабыли о том, что вообще-то нежные и сексуальные женщины. Поэтому в этот раз дизайнеры вторили друг другу и выпускали на подиум моделей в классных действительно женственных комплектах. Разброс получится достаточно широкий: от легкого кружева до экстремально смелых купальников, но в абсолютным фаворитом стали белые рубашки, которые предлагают не застегивать вовсе, и обтягивающие платья.

Текст: Диана Гербер

Фото: Vogue.com

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