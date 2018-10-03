Ретро, бохо и другие главные тренды сезона весна-лето — 2019 с мировых Недель моды

Ретро
Ретро-эстетика уже который сезон не отпускает дизайнеров. Наступающей весной к платьям с широкими плечами, oversize жакетам и свитерам добавятся еще и принты аля 80-ые. Вы, наверняка, помните «варенки» и моду на трикотаж с поплывшим цветом. Такая техника окрашивания называется tie dye и сморится довольно интересно и на платьях, и на пиджаках, и на вещах из денима.
Белый цвет
Белый цвет – стал фаворитом практически всех дизайнеров. Это не удивительно, ведь для весенне-летнего сезона он подходит чуть ли не лучше всего остального. Нам предлагают носить не только белоснежные рубашки, футболки и платья, но и костюмы, и верхнюю одежду. Да, непрактично, зато стильно.
Стиль бохо
Этно-стилистика и вестерн тоже остаются с нами и будущим летом. Жилеты с бахромой, казаки, сарафаны в пол, юбки, выполненные в технике печворк, даже рубашки в стиле украинских вышиванок - все это будет актуально. Но носить лучше с чем-то более современным, хотя полностью тонуть в бохо так же не воспрещается.
Неон
Будущая весна будет экстремально яркой! Одежда цвета неоновых маркеров - настоящий хит. Ядерно-желтые, зеленые, розовые и другие оттенки просто обязаны поселиться в вашем гардеробе. Если не готовы, например, к броскому платью - можно прикупить на лето цветной клатч или и вовсе серьги.
Сексуальность
За несколько сезонов излишней маскулинности, супер-oversize и небрежности мы порядком позабыли о том, что вообще-то нежные и сексуальные женщины. Поэтому в этот раз дизайнеры вторили друг другу и выпускали на подиум моделей в классных действительно женственных комплектах. Разброс получится достаточно широкий: от легкого кружева до экстремально смелых купальников, но в абсолютным фаворитом стали белые рубашки, которые предлагают не застегивать вовсе, и обтягивающие платья.
Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com